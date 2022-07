Alpine: Alonso és Piastri is ott lesz a ’23-as rajtrácson

A francia gárda jelenleg a jövő évi versenyzőkérdést fontolgatja, hiszen Alonso szerződése a szezon végeztével lejár, miközben az F2 címvédője és az alakulat tesztpilótája, Piastri mindenképpen fel szeretne lépni a királykategóriába.

Piastri kapcsán már hallani lehetett, hogy jövőre a Williamshez kerül kölcsönbe Nicholas Latifi helyére, de az Alpine még semmilyen bejelentést nem tett ezzel kapcsolatban, így a paddockban újabb és újabb spekulációk kapnak szárnyra a témában.

Szombaton az Alpine vezérigazgatója, Rossi kifejtette, hogy a csapat dolgozik azon, hogy biztosítani tudják mindkét versenyző jövőjét. „Fernando megállapodása le fog járni, tehát nyilván egyeztetünk vele.”

„Folyamatosan mérlegeljük a különböző lehetőségeket számára és Oscar számára is. Mindketten megérdemlik, hogy az F1-ben legyenek, és mi szeretnénk ezt megvalósítani a következő szezonra.”

Amikor rákérdeztek nála, hogy akkor 2023-ban mindketten a rajtrácson lesznek-e, Rossi így felelt: „Szerintem igen.” Arról persze már nem osztott meg információkat, hogy mely csapatoknál lehet erre esély.

Rossi azért is olyan magabiztos a pilóták helyét illetően, mert az általuk vizsgált megállapodások „nagyon is lehetségesek, észszerűek, és szerintünk mindketten elégedettek lennének”.

Végül azt azonban még kihangsúlyozta, hogy Piastri kezét semmiképp sem engednék el, és az ausztrál csakis kölcsönben versenyezhetne egy másik F1-es alakulatnál. „Szívesen kölcsönadom Oscart egy másik csapatnak, ha utána vissza is kapom.”

„Sokat fektettünk belé, hiszünk benne, ezért is ő a tartalékosunk. Nagyon ígéretes tehetség, és szeretnénk ezt a csapatunknál beteljesíteni. Jó forgatókönyv lehetne, ha valahol máshol megtanulja az alapokat, majd utána visszatér hozzánk.”

Jost Capito, a Williams csapatfőnöke úgy fogalmazott, hogy „többféle lehetőséget” is vizsgálnak 2023-ra, és nyitott is lenne egy kölcsönbe kapott pilóta foglalkoztatására, amennyiben az az istálló szempontjából is megérné.

„Ha az lenne a legjobb számunkra, akkor megfontolnánk. Ha viszont lenne egy jobb megoldás, akkor azt választanánk.”

