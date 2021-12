Alpine: a vezetőséggel kapcsolatos pletykák nem zavarhatják meg a mérnökeinket

A 2021-es szezont nem csak arculatváltással kezdte a Renault gyári Forma-1-es csapata, de megváltozott az egész gárda vezetősége: Cyril Abiteboul távozott, a csapatfőnöki feladatokon pedig ketten is osztoznak: az F1-es csapat ügyvezető igazgatója, Marcin Budkowski, és a márka vezérigazgatója, Laurent Rossi, melléjük érkezett még a Suzuki MotoGP csapatától Davide Brivio, akinek idén elsősorban a csapat felépítésének felmérése volt a feladata.

Annak ellenére, hogy az Alpine elérte az idei évre kitűzött célját, és a mezőny 6. leggyorsabb, és „legöregebb” autójával (az A521 alapját is a 2019-es R.S. 19 adta, 2021 előtt pedig nem fejlesztették a motorjukat) is megszerezték a konstruktőri bajnokság 5. helyét, Laurent Rossi már be is lengette, hogy a csapat felépítésében további változásokat lát szükségesnek ahhoz, hogy feljebb lépjenek.

A nem megalapozatlan pletyka szerint az Alpine az Aston Martin csapatfőnökét, Otmar Szafnauert nézte ki az F1-es csapatuk élére, míg Marcin Budkowski pedig cserébe pont a brit márkához szerződne.

Azóta nem kommentálta a francia-brit alakulat, hogy pontosan milyen változásokra gondolt Rossi, azonban ahogyan egyre közelít a 2022-es tesztszezon, Budkowski szerint az egyik legfontosabb feladatuk most az, hogy a menedzsment körüli spekulációk ne legyenek hatással a mérnöki csapat teljesítményére.

„Nagyon sok mindenen dolgozunk a következő szezonra, és talán ez a legfontosabb tele a csapatnak, mióta a Renault (2016-ban) visszatért a Forma-1-be. Ez az első autó, amelyet már a költségsapka alatt tervezünk, aminek jobb helyzetbe kéne hoznia minket az ellenfeleinkhez képest.”

„A csapat egyes részlegei sokkal jobban dolgoznak, mint korábban, és nagyon izgatott vagyok, hogy lássam, mire voltak képesek. Az évnek ezen szakaszában a figyelmünknek a csapatra kell szegeződnie.”

„A felső vezetés tagjaként az én feladatom az, hogy megvédjem a csapatot a káros pletykáktól. Azt szeretném, ha a kávégép mellett a mérnökeink arról beszélgetnének, hogyan tudnák még gyorsabbá tenni az autónkat, nem arról, hogy ki kit küldene el, és milyen vezetőséget látna szívesen.”

Az Alpine 2022-es autójáról nagyon keveset tudunk eddig, az azonban biztos, hogy egy teljesen új erőforrás duruzsol majd Fernando Alonso és Esteban Ocon új játékszerében: miután a motorrészlegért felelős Renault terveit keresztbe húzta a Honda kilépése és az erőforrások 2022-es befagyasztása, a 2021-es szezont feláldozva már tavaly elkezdtek dolgozni egy teljesen új motoron, ami az értesüléseink szerint átveszi majd a Mercedes és a Honda által használt osztott turbós elrendezést.