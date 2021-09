Alpine: a monzai nehézségek után Oroszországban visszavágunk

Fernando Alonso és Esteban Ocon csak a 13. és 14. helyre tudta magát kvalifikálni Monzában, a futamot azonban így is pontszerző helyen, a nyolcadik és tizedik pozícióban fejezték be. Pozitívum volt még számukra az is, hogy öt pontot tudtak hozni az AlphaTaurin a konstruktőrök között, így jelenleg 95 egységük van, míg a faenzai gárdának 84.

Budkowski a hétvége kapcsán arról beszélt, hogy már Monza előtt tudták, hogy lesznek ott nehézségeik az A521-essel. „Szocsi jobb lesz, nem tökéletes, de jobb. Szerintem vissza kell majd térnünk a korábbi versenyképességünkhöz, ami azt jelenti, hogy az első tízbe kvalifikálunk, és valamivel több pontért harcolunk” – mondta a Motorsport.com-nak.

„Megnézve, hogy honnan rajtoltunk, egészen jó eredmény volt mindkét autóval a pontzónában zárni. Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz Monzában, mivel a csomagunk nem igazán illik az ilyen helyszínekhez. Igazából öt ponttal távozni, miközben az AlphaTauri egyet sem szerzett, nem is olyan rossz.”

„Eléggé eseménydús volt minden. Örülünk, hogy mindkét autónk eljutott a kockás zászlóig. Fernando remek rajtot és első kört teljesített, utána viszont már nagyjából stabilak voltak a helyezések.”

Budkowski azt nem fejtette ki, hogy az aerodinamika vagy inkább motor gyengesége miatt voltak-e lassabbak Monzában: „Nem akarok ebbe belemenni, mert nem gondolom, hogy helyes lenne. Megvan a csomagunk. Tudjuk, hogy melyek az erősségei és gyengeségei, és tudtuk, hogy ez a pálya nem illik ezekhez.”

Ocon futamát eközben egy öt másodperces időbüntetés nehezítette, amelyet Sebastian Vettel leszorításáért kapott. „Én nem szeretek a stewardok döntéseiről beszélni. Keményen versenyzett. Hogy volt-e elég hely vagy sem, nehéz megítélni, de a bírák szerint nem volt, szóval elfogadjuk.”

Eközben pedig Alonso amiatt volt frusztrált, mert érzése szerint Lance Stroll előnyre tett szert, amikor Nyikita Mazepin megálló autója miatt jött a virtuális biztonsági autós fázis. A kanadai később egy figyelmeztetést kapott, de büntetést nem.

„Azt hittük elkaphatjuk őt, de kicsikét túl gyors volt. A VSC előtt már egész közel jártunk, de utána Stroll látszólag nyert az incidenssel. Fernando jelentette, hogy szerinte a versenytársa nem vett vissza eléggé. A VSC után pedig már kétszer akkora volt közöttük a távolság, ami nem tűnt helyénvalónak” – mondta Budkowski.

