Alpine: a következő fejlesztésünk lesz a 2025-ös autó alapja

Legutóbb Spában a franciák új csomaggal álltak elő, melynek része volt egy új első szárny, derékszárny, hátsó szárny, motorborítás és hátsó fékhűtőnyílás is. Sanchez most elmondta, hogy a következő csomag ennek a „kiterjesztése” lesz, és igazából már a jövő évi autót készítik vele elő.

Mindez persze nem meglepő, hiszen a 2025-ös autók terén nem várhatóak komoly változások, és a legtöbben inkább már a 2026-os nagy megújulásra fogják helyezni a hangsúlyt. „Amit most látni lehet, azok nem pályaspecifikus újítások, hanem az egész szezonra szólnak” – mondta a spái csomag kapcsán a szakember.

„Csak egyetlen új hátsó szárnyunk van, ami viszont most nincs az autón, mert az pályaspecifikus. A többi viszont minden helyszínre szól, és ezek az első szárny, a motorborítás és a hátsó fékhűtőnyílás evolúciójának tekinthetők. A specifikus hátsó szárnyat eközben vélhetően Monzában és Las Vegasban fogjuk használni.”

Amikor megkérdezték tőle, hogy a spái csomag bevetését felgyorsították-e, Sanchez így felelt: „Nem mondanám, hogy felgyorsítottuk. Ettől függetlenül persze mindent megtettünk azért, hogy minél korábban lehessen feltenni az autóra.” Nem meglepő módon a prioritás a leszorítóerő növelése volt.

„Az első számú probléma mindenki számára az, hogy több leszorítóerőt találjon és megpróbálja eltűntetni a különböző anomáliákat, melyeket ezeknél az autóknál látunk. Ez a csomag tehát főként a nagyobb leszorítóerőt célozza meg. Ez az első lépés. Ezt követi majd egy nagyobb, amely a következő év alapjául fog szolgálni. A munka tehát még nem állt meg az idei autón. Ezen a csomagon lényegében már az év eleje óta dolgoztunk. A másik eközben a mostani kibővítése lesz.”

És hogy ez mikor érkezhet, arról Sanchez csak ennyit mondott: „Néhány futammal a szünet után.” A francia gárda nehéz idei helyzete és a mostanában körülöttük kialakult figyelem ellenére ő úgy érzi, az Alpine-ban megvan a javulás lehetősége.

„Infrastrukturális szempontból a csapat eddig is jól állt a tervekkel. Együtt megnéztük, kell-e bizonyos részleteket a többi fölé helyeznünk. Figyelembe véve, hol állunk most, szerintem jó helyzetben vagyunk ’26-ra és az azt követő időszakra. Most az a legfontosabb, hogy mindent a helyes irányba vigyünk ezzel és a következő autóval, és hogy nagyobb önbizalmat építsünk csapaton belül.”

Az Alpine-nál eközben továbbra is zajlik a második versenyző keresése, Mick Schumacher és Jack Doohan tesztjéről pedig érdekes információk szivárogtak ki.