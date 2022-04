AlphaTauri: két lépésnyi hátrányban vagyunk a középmezőnyben is

Az AlphaTauri jelenleg 16 ponttal 7. a konstruktőri bajnokságban, ugyanakkor hiába szereztek eddig az összes futamon pontot, az AT03 egyelőre messze nem minősült olyan autónak, amellyel időnként ott lehetnek a dobogóért folytatott csatákért.

Imolában Juki Cunoda és Pierre Gasly is kiestek a Q1-ben a rossz stratégiájuk miatt, azonban a japán fiatal végül az AlphaTauri idei legjobb eredményét szerezte meg a 7. helyével, miközben Pierre Gasly beragadt az ismét remek futamot teljesítő Alex Albon mögé.

„Jelenleg úgy látom, hogy nem csak egy, hanem két lépéssel is le vagyunk maradva” – nyilatkozta Tost az AlphaTauri formájáról az Autosport kérdésére.

„Fel kell zárkóznunk, ki kell küszöbölnünk az olyan hibákat, mint amilyeneket vétettünk az időmérőn is, mert a középmezőny annyira szoros, hogy egyetlen pici baklövés, és akkor neked annyi” – utalt Tost arra, hogy már az Aston Martin és a Williams is megszerezte az első pontjait, az Aston Martin pedig még a Q3-ig is eljutott az esős szombati időmérőn, miközben az autójukon nem sokat változtattak.

Még több F1 hír: Ez a felfüggesztés-trükk is hozzájárul a Ferrari kiváló tulajdonságaihoz

A Formel1.de-nek kicsit később adott interjújában Tost elismerte, hogy a 2022-es autójuk teljesítménye és megbízhatósága is aggasztja a szezon hátralévő részére nézve: az AlphaTauri ugyanis minden évben a konstruktőri bajnokság 5. helyét tűzi ki célnak, de Tost szerint „ha csak nem fejlődünk sürgősen, ez elérhetetlenné válik”.

„Még óriási problémáink lesznek, vagy hát inkább Jukinak lesznek” – utalt Tost arra, hogy a japán versenyző alatt két Honda-erőforrás is elfüstölt Szaúd-Arábiában, és maximálisan megengedett 3 közül már most a harmadik motorját használja.

„Az biztos, hogy egy párszor még a mezőny végéről kell majd rajtolnia, ami már most aggodalommal tölt el, mert ez egyáltalán nem így volt előre eltervezve.”