AlphaTauri: Ha 22-nél több verseny lesz, kevés lesz az egy csapat

Azzal, hogy az idei Forma-1-es versenynaptárba csatlakozik a Holland Nagydíj és a Vietnami Nagydíj, miközben csak a Német Nagydíjnak intünk búcsút, az idei lesz a Forma-1 valaha volt legtöbb futamból álló versenynaptárja: 22 versenyt tartanak idén.

Nemrégiben az FIA elnöke, Jean Todt arról nyilatkozott, hogy mindenki kiváltságos helyzetben van, aki a Forma-1-ben dolgozhat – a folyamatosan bővülő naptár ellenére. Az FIA-elnök szavaival sokan nem értettek egyet.

Az AlphaTauri csapatfőnöke, Franz Tost azt mondta, hogy bár alapvetően ő is a naptár bővítése mellett áll, és egyelőre nem érzi szükségét a munkáltatók rotálásának, viszont szerinte a 22 versennyel elérték a limitet: ha ettől is több verseny lesz, akkor elgondolkoznak a rotáción.

„Nem, nem változtattunk amiatt, hogy idén már 22 verseny lesz. Az időkeret közel ugyanaz, mint tavaly volt: március közepén indul a szezon, és november végén fog véget érni. 2019-ben március 17-én indult a szezon és november 29-én ért véget, szóval nem beszélhetünk nagy különbségről.”- kezdte a csapatfőnök a Racernek.

Még több F1 hír: 0.5 másodperc: újabb előrelépésre számít a McLaren

„Eggyel több verseny lesz a szezon során, de nem váltunk rotációra. De szerintem 22 verseny az abszolút limit. Ha a jövőben még több verseny lesz, akkor szerintem a csapatoknak rotálniuk kell az embereiket – például a szerelőket és a mérnököket – különben ez már túl sok lenne számukra.”

Az egyik ok, amiért Tost nem akar változtatni, az az, hogy meg akarja őrizni a stabilitást a korábban még Toro Rosso névre hallgató istállónál, akik erős eredményeket tudtak szállítani a 2019-es szezon második felében.

„Egy jó csapat jött össze Bicesterben, az aerodinamikai részlegünkön és a mechanikai részlegünkön is. Az első és a hátsó felfüggesztést a Red Bull Technologytól kapjuk, és bár mindig az 1 éves alkatrészeket kapjuk meg, ettől függetlenül ezek még mindig jobbak, mintha nekünk kellene fejlesztenünk ezeket.”

„Nem tudok kiemelni egy gyenge pontot a csapat kapcsán. De ahhoz, hogy a Forma-1-ben versenyképes lehess, mindenhol fejlődnöd kell. Az egész a tervezői irodában kezdődik: olyan autót kell kivinned a rajtrácsra, amely nem éri el a minimális tömeget, ugyanis így több lehetőséged lesz a súlyeloszlással.”

„Ilyen tekintetben is van még hova fejlődnünk, ahogy aerodinamikailag, az operációs oldalon is, illetve a bokszkiállásaink is lehetnének jobbak. És persze a stratégiánk is lehetne jobb, viszont szerintem legtöbbször a jó döntést sikerült meghoznunk stratégiailag.”

„Mindenhol kell egy kicsit fejlődnünk, hogy előre tudjunk lépni. Ha minden részleg fejleszteni tud a munkáján, akkor végül jobb megoldásokkal tudunk előállni, és jobb lesz a csomagunk, és így a többiekhez képest is versenyképesebbé válhatunk.” – zárta Tost.

A legendás Forma-1-es illusztrátor Giorgio Piola eleveníti fel emlékeit a Williams FW14B-ről, minden idők egyik legjobb versenyautójáról.