AlphaTauri: A Honda nagyon-nagyon közel van a Mercedeshez!

A Bahreini Nagydíj hétvégéjén végül csak 2 pontot gyűjtött a Red Bull Racing testvércsapata, az AlphaTauri, viszont a kocsijuk rendkívül gyorsnak bizonyult, ami a várakozások szerint a középmezőny elejére lehet elég.

A csapatfőnök Franz Tost kiemelte, hogy ebben nagy szerepe van a Honda-motornak is, ami szerinte nagyon-nagyon közel van a Mercedes erőforrásához. Erről a Motorsport.com-nak nyilatkozott:

„Azt kell mondjam, hogy a Honda fantasztikus munkát végzett Szakurában, mert az új erőforrás erősebb és könnyebben is vezethető, mint korábban volt. Szerintem a Honda nagyon-nagyon közel került a Mercedeshez. Csak köszönetet tudok mondani a japán mérnököknek, hiszen fantasztikus munkát végeztek.”

Tost véleménye szerint mindenben sikerült előrelépniük, azonban szerinte a riválisaiknak is, így egyelőre nehéz pontos képet alkotni az erősorrendről.

„Minden területen fejlődtünk, azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy a riválisaink is. Ha megnézzük a McLarent, ők is nagyon erősek, ráadásul most már a Mercedes motorját használják” – magyarázta a csapatfőnök.

„Nekem most úgy tűnik, hogy a Red Bull és a Mercedes ugyanazon a szinten van, talán a Red Bull egy kicsit gyorsabb. Mögöttük a McLaren következik. Aztán látjuk, mi folyik a Ferrarinál, de közel vagyunk hozzájuk és a többiekhez.”

„Az erősorrend századmásodpercek kérdése. Mi is fejlődtünk, ők is fejlődtek. A kérdés az, hogy ki végzett jobb munkát, erre viszont csak az idény végén kapunk majd választ.”

„Szükség van még 2-3 futamra, hogy tisztább képet kapjunk az erőviszonyokról. De nagyon szorosnak tűnik a mezőny, és a tavalyihoz hasonló harc fog zajlani a harmadik pozícióért. Imolában is ugyanerre számítok, aztán majd kiderül, Portimaóban hogyan fog festeni az erősorrend. De összességében gyors és megbízható a kocsink.”

Az AlphaTauri az idei évre megtartotta Pierre Gaslyt, Danyiil Kvjat helyére pedig a Forma-2-ben a harmadik helyen végző Cunoda Júkit hozták. Tost a pilótáiról is jó véleménnyel van.

„A csapatunk egyre tapasztaltabbá válik. Szerencsére nem volt nagy átalakulás a mérnökök oldalán, ami nagyon fontos, ahogy az is, hogy az operációs személyek is egy erős magot alkotnak.”

„Valamint van két nagyon gyors pilótánk. Pierre a tapasztaltabb, Júki pedig az újonc, de azt gondolom, nagyon gyorsan tanul, ez a páros pedig segíthet abban, hogy még többet hozzunk ki a csomagunkból.”

