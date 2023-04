Alonsót nem lepte meg a Mercedes nagy ugrása

Fernando Alonso a 4. helyet szerezte meg a 2023-as Forma-1-es Ausztrál Nagydíj időmérő edzésén, és ezúttal mindkét Mercedestől kikapott.

A spanyol pilóta azonban nem tartja ezt akkora meglepetésnek, mivel szerinte az adatok eddig is azt mutatták, hogy erős autója van a Mercedesnek.

„Nem meglepő a tempójuk, Szaúd-Arábiában is 1 tizeden belül volt a versenytempójuk a miénkhez képest, de persze nem szabad csak azt nézni, hogy ők mit mondanak, mert akkor azt hihetné az ember, hogy a Q3-ba se fognak bejutni.

„Nem rossz az autójuk, de nem is olyan jó, mint a Red Bullé, a Red Bullhoz senki nincs közel. Tavaly ennél is rosszabbul kezdték az évet, mégis futamot nyertek.”

Alonso hozzátette, hogy hiába indul a mezőny végéről Sergio Perez, ez nem garantálja a dobogós helyezését.

„Dzsiddában az is segített, hogy a Mercedesek elől rajtoltam, míg most előttem vannak, és szerintem nagyon nehéz lesz megelőzni őket. A versenytempónk közel azonos, szóval szoros lesz, és valószínűleg a Ferrarik is beleszólnak még ebbe a csatába.

„Így, hogy Checo kiesett a Q1-ben, megpróbáljuk kihasználni ezt a lehetőséget egy újabb dobogós helyezés eléréshez. Ha ez sikerül, nagyszerű, de akkor sem dől össze a világ, ha a 4. vagy 5. leszek.”