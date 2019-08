Alonsónak tetszik, hogy Verstappen az egyik legjobbnak nevezte

A Forma-1-ben állandó témát szolgáltat az, hogy vajon ki minden idők legjobb versenyzője, vagy az aktuális rajtrács legjobbja, amit nehéz megítélni, mivel különböző korszakokról és autókról beszélünk. Összességében azonban mindig is voltak kiemelkedő pilóták, akiket nem feltétlen csak az eredményeik miatt tartanak az egyik legjobbnak.

Remek példa lehet erre Fernando Alonso, aki az F1-es pályafutása alatt „csak” két világbajnoki címet nyert. Nemrég Max Verstappen arról beszélt, hogy szerinte elég sok olyan pilóta van, aki ugyanazt meg tudná csinálni, mint Lewis Hamilton. Ezzel természetesen a holland nem lett népszerűbb a riválisok körében. A Red Bull versenyzője Alonsót külön kiemelte, akit fenomenálisnak nevezett és úgy gondolja, akár 7, vagy 8 világbajnoki címet is nyerhetett volna. Alonso a hivatalos Instagram oldalán keresztül reagált erre: „Ő egy nagyon okos srác! Viccet félretéve, ők ketten Lewisszal nagyon erősek ebben az évben.” - válaszolt Alonso arra, amikor a rajongója azt írta, Max szerint ő a saját érája legjobbja, és nem Hamilton.

„Az F1 mindig is F1 lesz, ugyanakkor az utóbbi évek problémái továbbra is zavaró különbségekkel járnak. Szerencsére az olyan teljesítmények, mint amit Verstappen és Hamilton tett le az asztalra a legutóbbi nagydíjon, érdekessé teszik a versenyt, legalább a sajátjukat.”

Alonsót kissé meglepi az, hogy sokat beszélnek a visszatéréséről. Nico Rosberg egészen odáig ment, hogy az egykori riválisát beültetné Valtteri Bottas helyére a Mercedesnél Hamilton helyére: „Kicsit meglepődtem, hogy ilyen sok ember beszélt erről... A szezon első felében a lehető legjobb eredményeim voltak. Megnyertem a bajnokságot, Daytonát, Sebringet, Le Mans-t... Ha egy nap úgy döntök, hogy visszatérek, akkor azt tudni fogják.”

Sokan azt is mondják, hogy a Formula E lehet a Forma-1 utódja. A spanyol sztárversenyző nem gondolja így: „Nem hiszem, hogy az utódjaként beszélhetünk róla, de igaz, sok márkát és nagyszerű versenyzőket gyűjtöttek benne össze, valamint maga a futam sokszor jobb és kiszámíthatatlan. Remélem, hogy mindkét kategória napról napra egyre erősebb lesz.”

Jelenleg nem sok az esély arra, hogy Alonso 2020-ban egy győztes autóval térjen vissza: „A WEC-ben a legjobb autóm volt, és a közelmúltban olyan célokat hódítottam meg, amiket soha nem tudtam elképzelni. Most azonban már megvannak. Nem hajszolom a lehetőségeket. Ki tudja, hogy mit hoz a jövő, és sokan kérdeznek a Forma-1-ről, ami egyszerre hízelgő számomra, de egyúttal meg is lep, bár már ott is nyertem.”

Alonso még mindig nem ismertette a terveit a jövővel kapcsolatban, de úgy tűnik, hogy a Dakaron rajthoz fog állni: „Az igaz, hogy jelenleg nagyon kevés dologban vagyok érintett, de hamarosan sok rövid távú tervet fogok megosztani. Vannak egyéb izgalmas projektek is, például a Kimoa növekedése és bővítése. Új ötletek és termékek, amiken dolgozunk. Összesen több mint 40 ember dolgozik a különböző ötleteken, és álmokon, melyek később megvalósulnak.”

Vajon Alonso gondolt már arra, hogy például a Superbike sorozatban versenyezzen? „Csak a MotoGP-re Marc Marquez csapatársaként, de ha nem lettem volna F1-es versenyző, akkor kerékpáros szerettem volna lenni.”

