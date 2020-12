Alonsónak a Mercedes „katasztrófájára” lesz szüksége egy dobogóhoz

A Renault a 2020-as év végeztével bizonyos értelemben eltűnik a sorozatból. Persze motorszállítóként maradnak, és a gyári istállójuk sem megy sehová, de az autóikat már az Alpine név alatt fogják futtatni, jelentősebb arculatváltáson keresztülmenve.

Hozzájuk csatlakozik a kétszeres világbajnok, Fernando Alonso, aki sikerre éhesen veti bele ismét magát az újabb F1-es kalandba. Valószínűleg azonban 2022 lehet majd az az év, amikor a spanyolnak reálisabb esélye lehet komoly eredményeket elérni.

A célja még mindig a harmadik bajnoki cím megszerzése, de egyelőre talán már a dobogós helyezésekkel is kiegyezne. Daniel Ricciardónak kétszer, Esteban Oconnak pedig egy alkalommal már összejött ez idén, a kérdés most csak az, hogy Alonso szerint is lehetséges-e mindez 2021-ben.

Még több F1 hír: Vettel nagyot csalódott az F1-ben

Ő persze mindenképpen el szeretné érni a top 3-at, de úgy érzi, hogy ehhez a Mercedes „katasztrófájára” lenne szükség. „Elképzelhető, és álomszerű lenne, ha Carlos Sainzcal együtt állhatnék fel a pódiumra” – kezdte a kétszeres bajnok a Cadena SER-nek.

„Hogy mivel lennék elégedett? Nincsen specifikus célkitűzésem a helyezéseket illetően. Nyilván azért jó lenne dobogót szerezni. Ebben a szezonban úgy tűnt, hogy több lehetőség adódott a csapatoknak, de jól tudom, hogy azok a dobogók a Mercedes botlásai miatt érkeztek.”

„Fantasztikus lenne néhányszor a pódiumon ünnepelni és pezsgőt locsolni.” Alonso tehát inkább arra számít, hogy a Mercedes dominanciája jövőre is folytatóik, de úgy véli, hogy ettől még fontos „felkészülő” év lesz az Alpine-nak, ha akarnak valamit kezdeni 2022-ben, az új szabályok megérkeztével.

„A következő idényben is folytatódik a Mercedes uralma, de 2022-vel kapcsolatban nagy reményeink vannak” – folytatta. „A cél egyértelmű: 2021 a felkészülés és az összeszokás éve, amikor pár dobogó remek lenne. A 2022-es szabályváltozásokkal viszont már ismét a győzelmek és a jó helyezések kerülnek előtérbe.”

A spanyol elmondása szerint az Alpine versenyképesebbnek tűnik, mint gondolta, és várja már, hogy láthassa a színeket és a dizájnt. „Versenyképesebb, mint gondoltam. Reméljük, hogy ez folytatódik is. Alpine lesz a neve, nem Renault, ezért is érdekel annyira, hogy miként fog festeni.”

Közel negyven évesen tér majd vissza Alonso az F1-be, de még bőven vannak céljai a kategórián kívül is. Továbbra is meg szeretné például nyerni az Indy 500-at és a Dakar-ralit.

„Az Indianapolisi 500-as és a Dakar-rali az a két verseny, amelyeket még meg kell nyernem. Most nem ez a prioritás, de nem mentek feledésbe. Meg akarom őket nyerni a jövőben” – erősítette meg.

Grosjean jobb keze már szinte teljesen meggyógyult

Művészi videón a Williams új F1-es festése