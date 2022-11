Alonso: hatalmas kihívás visszatérni a Forma-1-be

Az immáron Aston Martin pilóta arról beszélt, hogy a visszatérést követő első versenyhétvégék nagyon nehezen teltek számára, mert meg kellett szoknia a megváltozó autókat, az abroncsokat és a konstrukció irányítását is, de visszatérő szezonjának második felében már gyors fejlődést ért el.

A 2022-es szezon sokkal jobban is sikerülhetett volna a mezőny rangidősének, ám az Alpine sorozatos megbízhatósági problémái miatt közel sem szerzett annyi pontot, mint amennyit a teljesítménye alapján kellett volna.

Bár most úgy tűnik, hogy ismét csúcsformában versenyez és ő maga is azt állítja, hogy jobban vezet, mint valaha, elismeri, egyáltalán nem volt egyszerű az útja idáig. Különösen a kezdeti időszakban kételkedett a sikeres visszatérésben.

„A sportágba való visszatérés sosem jelent garanciát arra, hogy versenyképes leszel, hiába élvezed a vezetést a Forma-1-ben. El kell ismernem, voltak aggályaim két évvel ezelőtt, amikor bemutatón vettem részt Abu-Dzbiban a fiatal pilóták tesztje előtt“ - mondta Alonso.

„Tavaly nem voltam száz százalékig elégedett a teljesítményemmel, és a szezon alakulásával sem. Idén sokkal elégedettebb vagyok, és szerintem sokkal inkább készen állok a következő szezon kihívásaira.“

„Nem szabad alábecsülni a sportba való visszatérés nehézségét. Szükséged van néhány futamra, vagy akár egy teljes szezonra is, hogy újra száz százalékosnak érezd magad, és ez történt velem is. Most boldog vagyok és nagyon jó szinten érzem magam“- fogalmazott a kétszeres világbajnok.

Alonso, saját elmondása szerint élvezte a Forma-1-től távol töltött időt, de amikor körvonalazódni kezdtek az új technikai szabályok, akkor merült fel igazán a visszatérés lehetősége.

„Nem tudom, észrevettétek-e, de a 2018-as távozásom előtt is olyasmi volt az első szárnyamra írva, hogy 'viszlát később'. Ez nem egy búcsú volt. Bizonyos értelemben a fejemben mindig is az új szabályrendszer adott lehetőséget a visszatérésre“ - magyarázta a spanyol.

„Persze, a szemem előtt akkoriban különböző kihívások lebegtek. Szerettem volna versenyezni Daytonában, a Dakaron, Le Mans-ban. Harcolni akartam a hosszútávú világbajnokágért, a Forma-1 nem volt prioritás.“

„Ugyanakkor, szeretem a Forma-1-et és úgy éreztem, hogy a 2021-ben elfogadott új szabályokkal új lehetőséget kapok, átrendeződnek kicsit az erőviszonyok a csapatok között. Az F1-től távol töltött időszakomban is néztem otthon a futamokat, s bár a szabályváltozásokat egy évvel később eltolták, már 2021-ben megérkeztem“ - zárta Alonso.

