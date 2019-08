Alonsóék példájában bízhat Russell

Alonso a 19. helyre kvalifikálta magát, a pole-pozícióstól pedig 3,7 másodperccel maradt el, majd a versenyen a 12. helyen végzett, a győztestől 2 kört kapva. A spanyol első idényében nem is szerzett pontot, a legjobb eredménye a 10. hely volt, de akkoriban azért még nem osztottak pontot.

A Williams idén rendkívül messze van a mezőny további részétől. A kétszeres világbajnok, Fernando Alonso is hasonlóan kezdett a Forma-1-ben, ahol először a Minardinál kapott ülést.

Mark Webber – Minardi (2002)

Fotót készítette: Minardi Formula 1

Nem, ez a lista nem csak Minardi-versenyzőkből fog állni. De Mark Webber is az olasz csapatnál kezdte meg F1-es pályafutását. Az ausztrál Alonso nyomdokaiba lépve 2002-ben mutatkozott be a fekete autóban, az első időmérőjén pedig a 18. helyen végzett, amely számára hazai verseny is volt, hiszen Melbourne-ben rendezték.

A verseny érdekesen kezdődött, hiszen rögtön többen is kiestek az első körben, Webber pedig végül az ötödik helyen ért be. A következő szezonjáig kellett várnia egy újabb pontszerzésre, de Webber azt a szezont már a Jaguarnál kezdhette meg, amely ülést a jó teljesítményével érdemelte ki.

Eredmény az első versenyén: 5.

Összetettbeli helyezés a debütáló szezonjában: 16.

F1-karrier: 9-szeres győztes, háromszoros VB-harmadik (2010, 2011, 2013)