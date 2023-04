Alonsóé az esős második szabadedzés Ausztráliában, Leclerc a második!

Mivel lógott az eső lába, rendhagyó módon már az FP2 elején rögtön pályára jött szinte mindenki Melbourne-ben. Az első percekben Alonso állt az élre egy 1:18.887-es idővel a közepes gumikkal, ami ezen a pályán a C3-as keveréket jelenti.

A nagy forgalom miatt Sainz feltartásra panaszkodott, az „elkövető” pedig Verstappen volt, aki a rádión azt mondta, nem tudta, hogy a Ferrari versenyzője gyorskörön van.

Még negyed óra sem telt el az edzésből, amikor elkezdett cseperegni az eső, a következő percekben pedig sokan bejöttek a bokszba, Russell is így tett, hozzátéve, hogy „már nagyon esik”.

Ezzel együtt is 5-6 pilóta kint maradt a pályán a slick gumikon, miközben már kezdtek pocsolyák is megjelenni a pályán. Az első nagyobb hiba is az eső miatt jött: Norris az 1-es kanyarnál változtatta fűnyíróvá a McLarent.

Ezután Stroll ért hozzá a falhoz a második szektorban, de nem sérült meg a kocsija, a következő percekre pedig kiürült a pálya, majd Sainz, Leclerc és Russell törte meg a csendet – előbbi két versenyző a lágy, Russell az intermediate gumikra voksolt.

Az edzés feléhez érve Hamilton és Ocon kis híján összeütközött egymással a 11-es kanyarnál, miközben a mezőny gyűjtötte az adatokat, hátha a hétvége további részében is lesz eső – az előrejelzések szerint a futam száraz lesz.

Stroll ismét a tűzzel játszott: nagyon kicsin múlt, hogy ne találja el a falat, miután a fűre futott, de sikerült mentenie a kanadainak. Hamilton is keresztbe állította a Mercedest, Magnussen kocsiját pedig a rázókő dobta meg.

Az FP2 utolsó percei már nem hoztak sok akciót, Alonso maradt az élen az edzés elején futott idejével, mögötte Leclerc, Verstappen, Russell, Sainz, Ocon, Perez, Norris, Hülkenberg és Gasly jött.

A Forma-1-es program holnap hajnalban 3:30-kor indul, míg az időmérő edzés reggel 7 órakor veszi majd kezdetét, addig is kövessétek a hu.motorsport.com-ot a legfrissebb hírekért!

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Fernando Alonso 13 1'18.887 240.860 2 Charles Leclerc 10 1'19.332 0.445 0.445 239.509 3 Max Verstappen 12 1'19.502 0.615 0.170 238.997