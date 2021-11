Alonso volt a leggyorsabb a pályán, miközben továbbra sincs döntés a Hamilton-Verstappen ügyben

A második szabadedzés csodaszép napsütésben indult el, azonban az izgalmakat nem a pályára azonnal kihajtó Aston Martinok és Haasok szolgáltatták, hanem az FIA azzal, hogy továbbra sem jelentették be, hogyan döntöttek a Lewis Hamilton – Max Verstappen hátsó szárny ügyben.

A pályára guruló autók a Pirelli gumikínálatának összes tagját felvonultatták az első 10 percben, az élre pedig a leggyorsabb autóval és a legpuhább gumikkal rendelkező Sergio Perez állt, akit pár perccel később csapattársa, Max Verstappen előzött meg.

Lewis Hamilton csak 20 perccel az FP2 kezdete után gurult pályára, nem a tegnapi hátsó szárnyával: az FIA a második szabadedzés kezdetére sem adta vissza nekik a tegnap lefoglalt, szabálytalannak bizonyuló darabot, így engedélyt kaptak arra, hogy egy azonos specifikációjú, addig nem használt szárnyat szereljenek fel az autójára.

A napsütés miatt a pálya is jóval melegebb volt, így pedig a csapatok most először találkoztak a hátsó gumik túlmelegedésével, amire a közepesekkel küszködő Carlos Sainz is hangot adott a rádión. Nem volt jó edzése Pierre Gaslynak sem, aki hiába autózta tegnap az 5. leggyorsabb köridőt, ma a „vezethetetlen” autójára panaszkodott.

A két Red Bull ezután a közepeseken hosszabb etapokra állt át, ez pedig lehetőséget adott a lágyakon autózó Fernando Alonsónak, hogy az élre álljon, miután több, mint 8 tizedet adott Verstappennek.

A holland mögé a 3. leggyorsabb időt Valtteri Bottas autózta, már a lágy gumikon, míg mögötte a másik Alpine-nal, és szintén a lágy gumikkal Esteban Ocon végzett. Lewis Hamilton az edzés legnagyobb részét a top 10-en kívül töltötte, végül azonban feljött a lágyakon az 5. helyre, Sergio Perez elé.