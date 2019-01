Alonso: „Vettel öt éve nem nyert bajnokságot az F1-ben… A tehetség nem elég”

Ez az év is eljött, amikor Alonso már nem versenyez a Forma-1-ben. A spanyol világbajnok, aki 2005-ben és 2006-ban a Renault-val ért fel a csúcsra, úgy döntött, hogy 2019-ben biztosan nem áll rajthoz az F1-ben.

Ez Fernando saját döntése volt. A McLaren mellett voltak más ajánlatai is, kivéve a Mercedest és a Ferrarit, ami egy olyan autót adhatott volna számára, mellyel a címért küzdhetne. Alonso ezek után a távozás mellett tette le a voksát, de nem zárta ki azt az opciót, hogy egy nap újra a királykategóriában versenyezzen. Ez 2020-ban lehetne leghamarabb, de csak egy versenyképes autóval lenne hajlandó visszatérni, amire nincs sok esély.

A spanyol sztárpilóta továbbra sem érzi úgy, hogy bármit is meg kellett volna bánnia a karrierjét illetően, még akkor sem, ha a McLarennel, valamint a Ferrarival is győzhetett volna. Ráadásul az olaszokkal két alkalommal is, bár ha nem hagyja el Wokingot 2007 év végén, a 2008-as szezonban is ott lehetett volna a sansz számára a britekkel.

„Vessünk csak egy pillantást Nico Hülkenberg karrierjére, aki még mindig nem állhatott fel a dobogóra. Vagy itt van Sebastian Vettel, aki öt éve nem nyert címet. A tehetség önmagában gyakran nem elegendő a Forma-1-ben.” – idézte a Speed Week Alonsót.

Fernando Alonso, McLaren MP4-22 Fotó készítője: Glenn Dunbar / LAT Images

„Egy srác voltam Észak-Spanyolországból, aki gokartból lett világbajnok. Tényleg nem tudom, hogy miért kellene megbánnom bármit is.”

Alonso szerint 2009-ben valóban a Ferrari tűnt a legjobb választásnak és nem támadhatják amiatt, hogy nem a Red Bullal állapodott meg. Az osztrákokkal Vettel 2010 és 2013 között mindent megnyert.

„Visszatekintve mindig könnyű azt mondani, hogy valami mást kellett volna tennünk. Amikor 2010-ben a Ferrarihoz szerződtem, minden más F1-es versenyző aláírt volna Maranellóban. Amikor pedig a McLaren-Hondára váltottam, mindenki azt hitte, hogy helyesen döntöttem. A Ferrari turbómotorja nem volt olyan jó és a Honda nyugodtan készülhetett fel az F1-es visszatérésre. 10 versenyzőből 9 aláírt volna a McLaren-Hondával.”

Fernando szerint az sem változtatott volna a helyzetén, ha az elmúlt években második lett volna a bajnokságban.

„Ebben a tekintetben csak Lewis Hamilton lehet igazán elégedett a 2018-as szezonban. És, ha a második vagy a tizenkettedik helyen végzel, akkor azzal milyen szerepet is játszol? Kétszer bajnok voltam, sok versenyt nyertem és gyakran állhattam fel a dobogóra.”

Alonso legutóbb 2013-ban nyert futamot az F1-ben a Spanyol Nagydíjon a Ferrarival a V8-as korszakban. Időmérőt pedig még ennél is régebben, még a 2012-es Német Nagydíjon, szintén a Ferrarival.