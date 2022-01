Alonso: „Veszítettem néhány dolgot az életben” a Forma–1 miatt

Alonso lényegében már ősidők óta a sorozatban versenyez, idén fogja megkezdeni 19 szezonját, és az elmúlt közel két évtizedben rengeteg sikert tudott elérni. Ennek azonban saját elmondása szerint is megvannak a maga negatívumai.

Amikor megkérdezték tőle, hogy kihagyott-e dolgokat a Forma–1 miatt, a 40 éves versenyző így felelt a Beyond the Grid podcastben: „Azt mondanám, hogy igen, de nem biztos, hogy részletekbe is szeretnék bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy mik ezek a dolgok.”

„Nem is feltétlenül tudnám megmondani. Az biztos, hogy amikor a paddockban vagy 19 évesen, én pedig most már 40 vagyok, akkor egyértelmű, hogy veszítettem valamit az életben. Életed nagy részében távol vagy a családodtól és barátaidtól, és talán még el is veszíted őket emiatt.”

„Amikor bekerülsz az F1-be, akkor azt az álmodat éled, amelyet még gokartos korodban tűztél ki magad elé. Ha pedig már itt vagy, akkor kész vagy mindent feláldozni érte. Már 10-12 éves korunk óta nemzetközi szinten gokartozunk, ezért nem is tudjuk igazán, hogy milyen a normális élet. Szóval ez a két dolog nem fér össze egymással” – magyarázta Alonso.

Amikor Alonso 2018 végén otthagyta a paddockot, azt hihettük volna, hogy talán kicsikét megpihen, helyette viszont számos másik szériában próbálta ki magát, és majdnem annyit versenyzett, mintha az F1-ben maradt volna.

„Az a két év elképesztően intenzív volt. Minden hétvégén autót cseréltem. Egyszer a Toyotával mentem a WEC-ben, majd utána már a Dakaron voltam a homokdűnék között. Amikor annak vége volt, mentem is Indianapolisba, hogy az oválon versenyezzek, szóval az a két év tényleg kemény volt, mert minden hétvégén volt valamilyen kormány a kezemben.”

„Szóval akkor sem volt normál életem” – zárta gondolatát a veterán spanyol, aki a következő időszakban sem számíthat pihenésre, az Alpine pedig nemrég jelentette be, hogy mikor mutatják be új autójukat.

