Alonso: Verstappen bajnoki címei többet érnek Hamiltonénál

Michael Schumacher hét világbajnoki címét csak egy ember tudta megismételni, Lewis Hamilton, ők ketten együtt tartják a rekordot ebben a kategóriában. Fernando Alonso a De Telegraafnak adott interjújában azonban arról beszélt, Max Verstappen jelenlegi teljesítménye jobb, mint a brité volt a múltban.

„Természetesen Lewist is borzasztóan tisztelem, de akkor is, teljesen más úgy megnyerni hét világbajnokságot, hogy az egyetlen, akivel küzdened kell, az a csapattársad” – magyarázta a spanyol, aki maga is a pontverseny élén végzett, kétszer is.

„Az én mércém szerint többet ér az, hogyha valakinek kevesebb világbajnoki címe van, de azokat úgy szerezte, hogy más csapatok pilótáival küzdött, akiknek ugyanolyan, vagy akár jobb gépük volt, mint nekik.”

Verstappennek sikerült már a Japán Nagydíjon bebiztosítania a világbajnoki címet idén, de tavaly egészen más volt a helyzet, a holland pilóta egész évben küzdött Lewis Hamiltonnal a bajnokságban és végül csak az utolsó versenyen utolsó köreiben dőlt el a serleg sorsa.

Végül a Red Bull versenyzője nyert Abu Dzabiban, Alonso szerint több, mint megérdemelten: „Szerintem mindent egybevetve jobban teljesített, mint Hamilton, szóval megérdemelte a bajnokságot” – mondta a spanyol, aki jövőre Sebastian Vettel helyén fog versenyezni az Aston Martinban.

