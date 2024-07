Alonso: Végig Cowell leigazolásán dolgoztunk a háttérben

Továbbra is lázban tartja a Forma-1 világát, hogy hol fogja folytatni a pályafutását Adrian Newey, aki 2025-re nem marad a bikások kötelékében. A szakembert szóba hozták a Ferrarival is, de a költözés miatti kellemetlenségek miatt szívesebben maradna az Egyesült Királyságba, emiatt az Aston Martin is az esélyes végállomások között szerepelt.

Mint ismert, az Aston Martin a hét elején, a Brit Nagydíj előtt jelentette be, hogy Cowell októberben veszi át Martin Whitmarsh vezérigazgató helyét a csapatnál. A váltással kapcsolatos érzéseiről Fernando Alonso a Motorsportweek.com-nak beszélt.

„Csak Andy Cowellt tudom értékelni, az összes többi csak pletyka” – utalt arra Alonso, hogy a frissen bejelentett szakember érkezésén túl sem Adrian Newey, sem másról nem tud bővebb információkat adni.

„De igen, az egyetlen pletyka, ami nem volt a sajtóban hónapokig, az Andy Cowell volt, és ő volt az egyetlen meglepetés mindenki számára” – utalt arra a spanyol, hogy mindenki csak a tervezőzsenivel foglalkozott, holott a színfalak mögött mást szemelt ki az alakulata.

Az biztos, hogy nagy szüksége van némi vérfrissítésre az Aston Martinnak, minek után idén jelentősen visszaestek a mezőnyben. Beszédes tény, hogy Alonso egyetlen dobogót sem tud felmutatni 2024-ben, holott 2023-ban ilyenkor már számos alkalommal a pódiumon pezsgőzhetett.

„Nyilván nagyon boldog vagyok, személyesen nem ismerem őt, és csak ellenfélként tisztelem a múltban, de már alig várom, hogy találkozzam Andyvel, és beszélgessünk a csapatban való meglátásairól.”

„Az ő hátterével és tapasztalatával ez egy kritikus időszak a csapat számára, mivel a Hondával vagyunk, és saját váltónk van, saját üzemanyagunk az Aramco-val, amit nem osztunk meg más csapatokkal vagy más Honda-motoros csapatokkal.”

