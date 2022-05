Alonso új barátnője az osztrák televízió Forma-1-es riportere - FOTÓK

Alonso 2006 és 2011 között Raquel del Rosario férje volt. A spanyol El Sueño de Morfeo együttes énekesnője azonban a válásuk után eltűnt a színről. Azóta a kétszeres F1-es világbajnoknak négy másik kapcsolata is volt, de az Alpine pilótája egy ideje már szingli volt.

A paddockban Alonso összefutott új barátnőjével. A 39 éves Andrea Schlager a ServusTV megbízásából tevékenykedik, mint az osztrák TV egyik riportere. Újságíróként dolgozik a Forma-1-ben, a MotoGP-ben, de láthatjuk őt teniszről is tudósítani. Az utóbbi hetekben egyre gyakrabban látták őket együtt.

Miamiból távozva már meg is erősítették kapcsolatukat. Alonso Instagram-fiókjának a Miamii Nagydíjról készült fotóösszefoglalóján két képen is új barátnője tündököl. A hölgy szintén fotókat osztott meg saját oldalán a kétszeres világbajnokkal. Az újságírónő ráadásul állítólag úgy nyilatkozott, hogy már nagyon várja a nyarat, amikor is több időt tölthet az F1-es pilótával.