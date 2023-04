Alonso: Úgy terveztem, hogy 7-8 évig maradok az F1-ben

A Forma-1 valaha volt leghosszabb pályafutását az a Fernando Alonso tudhatja a háta mögött, aki 40-en túl is képes azon a szinten teljesíteni, mint akkor, amikor 2005-ben és 2006-ban megnyerte a világbajnoki címet.

Ezt bizonyítja az is, hogy a 2023-as szezon első három futamán képes volt dobogóra állni, és úgy látszik, akár még arra is megvan az esély, hogy a későbbiekben a pódium legfelső fokára is felálljon. Maga Alonso azonban most elárulta, nem tervezte, hogy ilyen sokáig a Forma-1-ben marad.

„Azt hiszem, amikor a Forma-1-ben kezdtem, az volt az elképzelésem, hogy hét-nyolc évig leszek itt – jelentette ki a kétszeres bajnok a Bang & Olufsen kérdésére. „Aztán megnyertem a két bajnokságot, és úgy gondoltam, talán még egy-két évig versenyzek, aztán abbahagyom.”

„Ez volt az én elképzelésem. És most ott tartok, hogy a Forma-1 valaha volt leghosszabb pályafutását tudhatom magam mögött! Még mindig friss vagyok, még mindig motivált vagyok, még mindig élvezem minden egyes napot. Reggel felébredek, és boldog vagyok attól, amit csinálok.”

Az Aston Marton eddig kivételes szezont produkál, és Mike Krack csapatvezető szerint Monacóban minden lehetőség adott lesz ahhoz, hogy Alonso tovább növelje a tétet egy potenciális futamgyőzelemmel.

Perez: Hiába nyersz meg 15 futamot, ha…