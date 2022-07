Alonso úgy érzi, csúcsformában vezet az idei szezonban

Fernando Alonso sokadvirágzását éli a száguldó cirkuszban, ugyanakkor meglehetősen pechesen alakul számára az esztendő. Az Ausztrál Nagydíjon akár a pole pozíciót is megszerezhette volna, míg Montréalban az első sorból rajtolhatott, de egyelőre jókora hátrányt szedett össze csapattársával, Esteban Oconnal szemben.

Ausztriában a mezőny végéről kellett elrajtolnia, ennek ellenére gyorsan előre verekedte magát és az első hat pozíció egyikéért harcolhatott, mielőtt bokszkiállásra kényszerült volna és végül a tizedik helyen zárt.

A balszerencse ellenére a spanyol úgy érzi, jó formában vezet és nagyon élvezi a versenyzést, bár azt egy korábbi interjújában is elmondta, sajnálja, hogy nem harcolhat reálisan a futamgyőzelmekért.

„Hiányzik a győzelem érzése, és az is, hogy dobogós helyekért küzdjek. Ugyanakkor élvezem is a vezetést, mert bizonyos értelemben ez egy verseny önmagad ellen és megpróbálok önmagam legjobb verziója lenni, mint amilyen korábban is voltam“ - mondta Alonso.

„Azt hiszem, az előző idényben tisztességes teljesítményt nyújtottam, persze, nem voltam száz százalékos, de idén már úgy érzem, hogy újra a legjobb formámban versenyzek. Képes vagyok olyan teljesítményt nyújtani, amire talán nem számítottak az emberek, ez mindig is erősségem volt a karrierem során“ - fogalmazott az Alpine versenyzője.

Otmar Szafnauer, az Alpine csapatfőnöke nem véletlenül elégedett pilótájával, és elárulta, még mindig nagyon szeret versenyezni. „Korábban nem dolgoztam vele, ez az első közös évünk, de ahogy látom, még mindig imád küzdeni.“

„Ő egy hatalmas versenyző, és azt hiszem, ha általánosságban véve boldog, akkor túlteljesíti az elvárásokat“ - tette hozzá Szafnauer.

