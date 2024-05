Alonso többet érdemel az F1-től? „Az idő majd megadja neki, ami hiányzik”

Alonso hiába nem tudott komoly sikereket elérni az utóbbi bő egy évtizedben, mégis ugyanolyan elánnal és elszántsággal versenyez, mint fiatalon, a kor pedig szinte egyáltalán nincs rá hatással. Ennek jele az is, hogy néhány hete kiderült, új szerződést írt alá az Aston Martinnal, melynek értelmében a következő két szezonban is a mezőny tagja lesz még.

Pedro de la Rosa, Alonso közeli barátja és szövetségese, aki jelenleg az Aston Martin nagyköveteként tevékenykedik, továbbra is lenyűgözőnek tartja, hogy a most 42 esztendős versenyző mennyire vágyik a sikerre, miközben bizonyítja, hogy az életkor valóban csak egy szám, ha az embernek megvan a fizikális és mentális képessége arra, hogy folytassa.

De la Rosa pedig amondó, hogy Alonso olyan sokat adott már a Forma–1-nek, hogy előbb-utóbb vissza kell belőle kapnia valamit, például a régóta várt 33. futamgyőzelem formájában. „Én mindig úgy vélem, hogy a végén minden kiegyenlíti egymást, és ő sokkal többet érdemel a sporttól” – nyilatkozta a RacingNews365-nek.

„Nem is feltétlenül azért, amennyi munkát tett bele, hiszen más pilóták is gyerekkoruktól kezdve ezt csinálják, hanem inkább a szenvedélye, elhivatottsága és nyers tehetsége miatt. Sokkal többet érdemelne két világbajnoki címnél. Én tehát mindig azt mondom magamnak, hogy az idő majd megadja neki, ami hiányzik.”

„Eközben én is nagyon kritikus vagyok magammal. Mindig is azt mondtam, hogy azért nem nyertem futamot vagy bajnokságot, mert a többiek jobb munkát végeztek. Fontos ezt tisztán látni, mert jól akarok aludni éjjel. Amint azon kezdesz gondolkozni, hogy valami igazságtalan, az nem tesz jót egyetlen sportembernek sem. Hinned kell, hogy amid van, azt érdemled, de Fernando így is többet érdemel.”

De la Rosa és Alonso együttműködése nagy segítség volt az Aston Martin számára, de az előbbi úgy érzi, semmi sem változna, ha neki esetleg távoznia kéne a csapattól. „Örülök, hogy itt van, mert a barátom, de még annál is több. Bármely csapat számára nagy kincset ér, és nagyszerű vele dolgozni, mert folyamatosan tanul tőle az ember, még az én koromban is.”

„Jól ismerjük egymást, ez pedig további magabiztosságot nyújt az előttünk álló munka és kihívások leküzdéséhez. Szerintem azonban egyáltalán nincs rám szüksége. Lehet, hogy eleinte a segítségére voltam, de most már otthon érzi magát a csapatnál, így ha el is tűnnék, akkor sem változna semmi.”

