Alonso: Tavaly 1,5 másodpercre voltunk a pole-tól

Nem túl nagy reményekkel vágott neki a Japán Nagydíj időmérőjének Fernando Alonso , aki eleinte úgy vélte, hogy csak az ötödik legjobb csapat lehetnek ezen a hétvégén, bár abban reménykedett, hogy a fejlesztések miatt némiképp versenyképesebbek lehetnek.

A mai kvalifikáción aztán Alonso végig meggyőző teljesítményt nyújtott, végül pedig alig egy hajszállal maradt el Sainz idejétől, ami akár a negyedik helyet jelenthette volna a spanyol számára. Az Aston Martin-pilóta szerint a fejlesztések beváltották a hozzájuk fűzött reményeket.

„Tegnap a régi csomagot kaptam, ma az új csomagot” – utalt arra Alonso, hogy az első szabadedzésen még csak Stroll hajthatta a fejlesztésekkel tarkított konstrukciót, amit aztán ő is megkapott szombatra.

„Ma este minden adatunk meglesz, hogy ezt megerősítsük, valamint számszerűsítsük a javulást, de a kvalifikáción mindent jónak éreztem” – vélekedett Alonso. „Kicsit váratlanul ért, hogy ilyen versenyképes legyek, hogy őszinte legyek.”

„Csak néhány századra vagyunk Sainz Ferrarijáról, míg Leclerc mögöttünk van, Piastri is mögöttünk van, akárcsak a Mercedes is. Szóval itt voltunk hat hónappal ezelőtt, 1,5 másodpercre a pole pozíciótól. Most pedig négy tizeddel vagyunk előrébb.”

És hogy mire lehet képes Alonso a vasárnapi futamon? Az idei trend alapján az Aston tempója a versenyre visszaesik, és a spanyol szerint ezen még a fejlesztések sem tudnak változtatni, így gyengébb pontszerzés a reális cél a csapata számára.

„Visszatekintve az első három futamra, szombaton nagyon erősek vagyunk, [de] vasárnap már nem annyira, talán nem vagyunk abban a helyzetben, hogy az első ötben legyünk” – utalt az előző futamokra Alonso, amelyeken mindig pontot szerzett.

„A versenyen láthatod az autók igazi arcát. Ez az, amivel mi is küzdünk egy kicsit, szombaton nagyon versenyképesek vagyunk, vasárnap pedig nem annyira. Szóval az igazi tempónk szerintem a vasárnapi tempónk. Szombaton a gumik tapadása miatt talán elfedjük a problémák egy részét.”

Eközben a Verstappentől 66 ezredre végző Perez sajnálja, hogy az utolsó köre végén a kigyorsítás nem sikerült neki tökéletesen, annak azonban örül, hogy az egész hétvégén közel volt a hollandhoz.