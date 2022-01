Alonso talán túl türelmetlen volt a Hondával szemben?

Fernando Alonso 2015-ben tért vissza a brit csapathoz, amikor a japán gyártó is így tett, 1992 óta először lett a motorszállítójuk. Ami ezután következett, az három katasztrofális szezon volt, az erőforrás rendkívül gyenge volt, ami a McLarent a rajtrács hátsó felébe juttatta.

Ebben az időszakban Alonso a nyilvánosság előtt erősen kritikus volt a Hondával szemben, gyakran panaszkodott a csapatrádión és az interjúkban. A partnerség végül 2017 végén ért véget, és a japán cég azóta rendkívül sikeres, a Red Bull beszállítója lett, és idén megnyerték az egyéni világbajnokságot.

"Kíváncsi vagyok, hogyan látta a Honda teljesítményét az elmúlt évben. A Hondával kapcsolatos korábbi tapasztalataimból tudom, hogy néha eltarthat egy ideig, mire előrelépnek, de végül mindig sikerül nekik. Csak hagyni kell, hogy megtalálják az útjukat, és a saját módszereik szerint csinálják" - mondta Davidson a Motorsport.com hollandiai kiadásának.

Személy szerint úgy gondolja, a kétszeres világbajnok talán azt kívánja, bárcsak türelmesebb lett volna a japánokkal szemben.

"Természetesen senki sem lát a jövőbe. De kíváncsi vagyok, hogyan tekintett a Hondára most, hogy ilyen erős erőforrást építettek. Gondol-e olyan dolgokra, hogy bárcsak a McLaren továbbra is a Hondával dolgozna, és ő továbbra is ott versenyezhetne?“

Míg a Honda a Red Bull-lal egyesítette erőit, a McLaren Renault-motorokra váltott, mielőtt 2020-ban újra összeállt volna a Mercedesszel, és visszakapaszkodott a középmezőny élére. A 2021-es szezon majdnem egy évtizede a legjobbjuknak bizonyult abban az értelemben, hogy Daniel Ricciardo megnyerte az Olasz Nagydíjat, Lando Norris pedig a második helyen végzett, miközben három harmadik helyezést is szerzett.

Davidson azonban úgy érzi, hogy a dolgok még jobban is alakulhattak volna számukra, ha kitartanak a Honda mellett.

„Akkor a McLaren megkapta volna azt a gyári támogatást a Hondától, amit a Red Bull az elmúlt években. Persze a McLaren jelenleg egy Mercedes-motort használ, ami ugyanolyan erős, mint a Honda erőforrása. A motorbérlésre fordított pénzt pedig az autó fejlesztésébe fektethették volna."

