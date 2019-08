Alonso tagadja Vettel nyilatkozatát, és nagyon örül a Hondának

Fernando Alonso hosszú időn át volt tagja a száguldó cirkusz mezőnyének, de a spanyol számára tavaly jött el az a pont, amikor úgy döntött, hogy elhagyja a sportot. Alonso hangsúlyozta, ez a visszavonulás lehetséges, hogy nem végleges tőle, és noha sok pletyka kering a sajtóban az esetleges visszatéréséről, a világbajnok továbbra is tagad.

A legtöbb pletyka arról jelent meg, hogy Alonso a Red Bullnál folytathatja a gyengén teljesítő Pierre Gasly helyén, de Dr. Helmut Marko kizárta ezt az opciót. Az osztrák korábban azt mondta, Alonso már csak a Honda miatt sem érkezhetne, akikkel éveken át küszködtek a McLarennél. Az azonban mindenképpen beszédes, hogy a sajtóban egyre több az ilyen pletyka, még akkor is, ha reálisan nincs sok esély erre.

A Magyar Nagydíj ideje alatt Vettel is tett egy érdekes nyilatkozatot Alonsóról, miközben arról beszélgettek, hogy a spanyolnak talán vissza kellene térnie, és a Red Bullnál újra egy top-autóban ülhetne. "Nem nagyon érdekel, nem hiszem, hogy ő valaha kedvelt engem, de azt nem tudom, miért nem! Mindig tiszteltem, sosem bántottam, elismerem, amit elért a pályán. Hozzátok vissza, engem annyira nem érdekel." - válaszolt Vettel Alonso esetleges visszatérésére.

Alonso a hivatalos Instagram oldalán keresztül reagált erre, miután válaszolt pár rajongói kérdésére: „Igen, hallottam erről, de ez egyáltalán nem igaz. Mindig is tiszteltük egymást, és nagyon szívélyes a kapcsolatunk egymással. Rosszul érzem magam, hogy így gondolkodik erről. Épp ennek az ellenkezőjéről van szó.”

Alonso a Ferrariról is mondott néhány szót, mely idén még egyetlen egy futamot sem tudott nyerni: „5 hihetetlen évet töltöttem el ott. Teljes szívből harcoltam és vezettem. Ez egy egyedülálló időszak volt és egy nagy család részese voltam. Maranellóban minden egyes nap a csapatszellemről és a harcra való koncentrációról szólt.”

Fernando a McLarennél sokat panaszkodott a Honda versenyképességére, mely immáron igencsak erős a Red Bullal. A japánok már két futamot és egy idemérő edzést is nyertek a Red Bullal a dobogós helyezések mellett: „Nagyon szépen fejlődnek. Boldogan látom azokat a srácokat, akikkel még a program elején dolgoztunk, és most versenyképesebbé válnak. És ugyanez igaz a Renault-ra is. Úgy gondolom, mindketten nagyon jó lépéseket tettek meg előre, és a következő években ez előnyös lesz a sport számára.”

