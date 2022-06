Alonso tagadja, hogy játszadozott volna az azeri F1-es időmérőn

Lance Stroll piros zászlót érő balesete után alig 2 perc 20 másodperc maradt az órán, ami azt jelentette, hogy minden egyes pilóta, aki féltette a bőrét, megpróbált minél hamarabb minél kedvezőbb pozíciót találni magának a pályán.

Fernando Alonso viszont, aki kényelmesen továbbment a Q2-be, és közismert arról, hogy szereti kihasználni a szabályok adta lehetőségeket, legyen szó a például a szocsi-i első kanyar átvágásáról a bukótérben, úgy tűnt, hogy a normálisnál lassabban autózott a pályán, majd a 15-ös kanyarban lehajtott a bukótérbe is.

A mögötte érkező Alex Albon szerint egyértelmű, hogy Alonso szándékosan tartotta fel őt, és szerinte hiába fékezett korán a 15-ös kanyar előtt is, csak azért hajtott le a bukótérbe, hogy a sárga zászló miatt a mögötte érkezők ne javíthassanak a köridejeiken.

A Motorsport.com kérdésére, miszerint valóban trükközött-e a Q1 végén, Alonso egy ártatlan vigyorral úgy válaszolt, hogy „egyáltalán nem. Láthattuk, hogy az a kanyar az egész időmérő alatt nagy kihívást jelentett.”

„Későn fékeztem, nem tudtam volna bevenni a kanyart, ezért inkább a bukótérbe hajtottam, ahogyan később egy McLaren is a Q2-ben. Sebastian (Vettel) azt hitte, hogy be tudja venni a kanyart, és megtörte az első szárnyát. Nagyon trükkös helyzetben kell döntést hoznod egy tizedmásodperc alatt.”

Alonso szerint azt kéne inkább megkérdőjelezni az ő vezetésével szemben, hogy a jelenlegi időmérős formátum alkalmas-e még arra, hogy igazságosan kialakítsa a rajtrácsot.

„Tudom, hogy frusztráltak voltak azok, akik mögöttem jöttek, mert én is számtalanszor jártam már így. Esteban is egy sárga zászló miatt maradt le a Q3-ról, szóval szerintem megoldást kéne találnunk arra, hogy mindenki igazságosan teljesíthesse a mért körét.”

„A régi superpole formátum szerintem most is működne a TV-közvetítések szempontjából, és nekünk is jó lenne, mert jelenleg túl sokat kell foglalkoznunk a többi autóval, sárga zászlókkal, és őszintén, nem érzem ideálisnak.”