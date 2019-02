Alonso szerint Vettel hiába veszítette el a címet, így is sokkal jobb volt, mint Räikkönen

Alonso idén biztosan hiányozni fog a Forma-1 rajtrácsáról. A kétszeres spanyol világbajnok úgy döntött, hogy 2019-ben biztosan nem áll rajthoz a kategóriában, ahol 2005-ben és 2006-ban felért a csúcsra a Renault-val, megállítván Michael Schumacher és a Ferrari nagy menetelését.

Ezt követően azonban nagyon balszerencsésen alakult Alonso karrierje. A McLarennel és a Ferrarival is az utolsó pillanatokban bukta el a bajnoki címet. Ezzel legalább három cím állhatna a neve mellett, miközben a Red Bull aranykorszaka előtt az osztrákok is meg akarták szerezni, de Fernando nemet mondott.

Alonso gyakorlatilag minden interjújában elmondja, hogy nem csalódott a történtek miatt, mivel nagyon alulról lépett fel a legmagasabb szintre, két világbajnoki címet is szerezvén az F1-ben, amit csak kevesen mondhatnak el magukról.

A Corriere della Sera olasz lap készített egy interjút Alonsóval, az újdonsült Daytona 500-as győztessel, aki nem zárta ki azt a lehetőséget, hogy 2020-ban újra a Forma-1-ben álljon rajthoz. Jelenleg azonban minden erejével arra koncentrál, hogy megnyerje az Indy 500-at, amivel megszerezné a hármas koronát.

„Tavaly sikerült megnyernem a 24 órás versenyt Le Mans-ban. Idén tovább fogok próbálkozni. Ez valójában egy rulett, benne a szerencsével, a kudarcokkal és az incidensekkel. Sokan nyertek már úgy, hogy azt hitték, vesztettek, és fordítva. Időre és türelemre van szükségünk.”

Alonso ezúttal is hangsúlyozta, hogy nem tekint vissza, nem foglalkozik a múlttal és a mögötte lévő dolgokkal.

„Nem nézek vissza! Szerencsésnek érzem magam, mert ismerek tehetséges versenyzőket, akik soha nem vezethettek a Forma-1-ben. Olyanokat is, akik nem érdemelték meg a lehetőséget vagy pénzügyi gondjaik voltak. Alakulhatott volna jobban is a karrierem? Talán. Balszerencsés voltam? Néha igen. Olyan csapatoknak is vezettem, ahol nem volt versenyképes autóm, és vétettem pár hibát is. Ilyen volt az is, amikor 2007-ben elhagytam a McLarent vagy talán arra is gondolhatunk, hogy a Hondával jobban is alakulhattak volna a dolgok. Ugyanakkor a Ferrarival is versenyeztem, ami a legtöbbet jelenti. Végül elhagytam őket. Nem tudtunk közösen nyerni.”

„Követni fogom Kubicát. Az ő története rendkívüli. Néhány hónappal ezelőtt úgy tűnt, hogy az összes lehetőségét elvesztette. Semmi veszítenivalója nincs. Majd ott van Leclerc a Ferrarinál. Egy fiatal versenyző, aki intelligens és tehetséges. Kíváncsi vagyok, hogy véget ér-e a Mercedes menetelése. Úgy érzem, hogy a pillanat közel van.”

Leclerc nemcsak Vettelt győzheti le, hanem Hamiltont is?

„Szerintem hagyni kell őt kibontakozni a karakterét és a tehetségét illetően. Meg kell tanulnia pontokat gyűjteni, segíteni a csapatnak és arra gondolni, hogy a világbajnoki cím július és szeptember között dől el. Nem szabad sietnie, és kontroll alatt kell tartania az izgatottságát, valamint az érzelmeit.”

Mick Schumacher ugyancsak tagja a Ferrarinak. Idén az F2-ben fog versenyezni, de jó esélye lehet arra, hogy hamarosan a Forma-1-ben folytassa tovább.

„Itt a név és a történelem súlyáról is beszélünk. Mielőtt futni kezdesz, meg kell tanulnod járni. És ez nehéz, tudom.”

Maurizio Arrivabenét leváltotta a Ferrari. A csapatfőnöki székben Mattia Binotto ül, aki ezelőtt technikai főnökként volt meghatározó alakja Maranellónak.

„Szerintem ez egy jó döntés. Mattia megmutatta a vezetői képességét a technikai menedzsment irányításakor. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a Ferrari még erősebb legyen.”

Sokan meg vannak győződve arról, hogy Alonso Vettel helyén megnyerte volna a 2018-as bajnokságot a Ferrarival.

„Ezek túl kemény szavak. Mindig benne van a pakliban, hogy mindent elveszíthetsz. És mindenki hibázik. Talán fontos pontokat veszített a bajnokság során, de ezt Hamilton is megtette és Vettel sokkal jobb volt, mint Räikkönen. A végéig harcban volt, egy bajnok. Amikor 4 világbajnoki címet nyert, mindannyian jelenségként beszéltek róla és most ugyanez történik Hamiltonnal. Az igazság az, hogy soha nem könnyű a dolgod, ha ilyen nagy figyelem és feszültség ér.”

2020-tól újra a Forma-1-ben?

„Most egy új kihívással kell szembenézzek. És ezt a megfelelő eszközökkel teszem meg, hogy nyerhessek, míg az F1-ben ez a feltétel nem volt meg ahhoz, hogy ugyanezt vigyem véghez. Nem tervezek 2020-ra. Természetesen a harmadik cím megnyerése lenne a legnagyobb öröm számomra.”

Fernando már 37 éves, de szerinte a kor nem gátolja őt abban, hogy újabb sikereket érjen el.

„Ez nem probléma. Schumacher 43 éves koráig versenyzett. Ha erősnek érzed magad, akkor nem kell ezzel foglalkoznod. Mindaddig, míg rá nem jössz arra, hogy valaki erősebb, mint te. Ez egy olyan dolog, ami megtörténhet 25 éves korodban, de 48 esztendősen is. Az életkornak ehhez semmi köze.”