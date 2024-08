Alonso szerint "nem számít" már a 2024-es szezon, új célokat tűzött ki az Aston Martinnak

Az Aston a 2024-es szezonban eddig nem tudott az ötödiknél jobb helyen végezni, azt is csak egyszer, Szaúd-Arábiában érték el, nem ismétlődött meg tehát tavalyi, dobogós formájuk. Miközben a McLaren, a Ferrari és a Mercedes rohamléptekkel fejlődik az idény eleje óta, az Aston nagy, új padlólemezből, első szárnyból és diffúzorból álló fejlesztési csomagja visszaütött, így újra kellett alkotniuk fejlesztési tervüket.

Ez nem sokkal a nyári szünet előtt, a Magyar Nagydíjon újabb első szárnnyal, padlólemezzel és diffúzorral kezdődött, míg Alonso most arra utalt, hogy az Aston gyenge eredményei Barcelonában és Ausztriában (Monaco mellett ez a két versenyük volt 2024-ben, ahol nem szereztek pontot) elsősorban „az autó beállításaikor elkövetett hibákból” fakad.

Arra a kérdésre, mik az elvárásai a 2024-es szezon második felére, ami a hétvégén Zandvoortban elkezdődik, Alonso úgy felelt: „Kilencedik és tizedik hely, minden versenyen ezért küzdünk. A négy élcsapat 30-45 másodpercre van tőlünk minden futamon. Ahhoz, hogy a legjobb nyolcba kerüljünk, valakinek ki kell esnie onnan.”

„Szóval a kilencedik és tizedik helyet biztosítani nem is olyan könnyű, az utóbbi futamokon nem is sikerült (Magyarországon és Spában is a 11. helyen kötött ki előbb Alonso, majd Lance Stroll – a szerk.). „Szerintem a célunk a pontszerzés és a Q3-ba kerülés kell, hogy legyen minden hétvégén. De ez csak a látható eredmények terén. A háttérben van rengeteg alkatrész, amit tesztelünk, számos ötlet, amiket ki akarunk próbálni a következő szezonra készülve és ilyenek.”

„Ez lesz tehát számomra a legnagyobb motiváció, a legnagyobb reményem a következő tíz futamon, hogy jobban megértjük a jelenlegi kérdőjeleket és egyértelmű ötletekkel fejezzük be a szezont. Nem számít, hogy szerzünk-e pontokat, vagy sem, de biztosra kell mennünk, hogy a következő idényt a megfelelő úton kezdjük.”

Helmut Marko közben egyértelművé tette, mik a Red Bull tervei Liam Lawsonnal 2025-re.