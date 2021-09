Alonso szerint lesznek stratégiai „meglepetések” a Holland Nagydíjon

Miután a pénteki és a szombati szabadedzéseket is piros zászlók tarkították, a csapatok a szokásosnál kevesebb adattal rendelkeznek a hosszú etapokról, amely kifejezetten bonyolulttá teheti a pilóták dolgát egy olyan pályán, ahol még nem versenyzett a Pirelli-érában az F1.

A top 10-ből mindenki a lágy gumikon rajtol, azonban nem tudni még, hogy meddig fogják bírni a Pirelli C3-as keverékei a terhelést, Fernando Alonso szerint pedig könnyen előfordulhat, hogy a top 10-en kívül rajtolók előnyben lesznek, amennyiben sikerül teljesíteniük egyetlen kerékcserével a versenyt.

„Szabadon választhatnak gumit azok, akik közvetlenül mögöttünk vannak, és lehet, hogy a stratégia nekik kedvez majd, hiszen ezen a hétvégén még senki nem teljesített 15-20 körnél többet egyhuzamban” – mondta a kétszeres világbajnok pilóta, aki a 9. helyről rajtol ma délután 3 órakor.

„Ez lesz az első alkalom, amikor valóban szerepet kap majd a stratégia, ez pedig lehet, hogy meglepetésekhez vezet majd, amelyek nem nekünk fognak kedvezni. Ugyanakkor nagy esély van arra, hogy lesznek biztonsági autós fázisok, sárga, piros zászlók, szóval szerencsésnek is kell lenni ehhez.”

„Lehet, hogy pont akkor lesz safety car, amikor amúgy is kiálltál volna, ezért kapsz egy ingyen kiállást, de ennek az ellentéte is előfordulhat majd, kiállsz, majd 3 körre rá jön a biztonsági autó, és át is ugranak téged.”

„Ez teljesen véletlenszerű lesz, és nem is tudjuk kontrollálni majd.”

A 13. helyről induló Lando Norris is úgy gondolja, hogy kaotikus versenyünk lehet majd, miután a pálya vonalvezetése és kialakítása minden apró hibát megbosszul.

„Sehol máshol nem akarsz lenni, csak a rajtrács elején” – mondta Norris még szombaton. „Trükkös verseny lesz, azonban lehet, hogy lesz egy pár lehetőségünk arra, hogy javítsunk a helyzetünkön.”

Max Verstappen is úgy gondolja, hogy nem igazán lesz esélye arra, hogy az élről nyugodtan kontrollálja a versenyt.

„Őszintén úgy gondolom, hogy kemény versenyünk lesz, mert a gumik óriási terhelés alatt vannak a sok nagy sebességű kanyarban, szóval nem lesz teljesen egyértelmű a verseny menetrendje. Rengeteg kört kell teljesítenünk (72-t), de persze fontos lesz, hogy az élen maradjunk.

Norris a versenyzői parádén viccesen el is mondta, hogy milyen stratégiával készült a mai napra: „Már megbeszéltem a tervet Maxszal: Max mindenkit fel fog tartani, védekezni fog a teljes verseny alatt, hogy én mindenkit megelőzhessek, így pedig 1-2-vel zárjuk a futamot.”