Alonso szerint Hamilton „mindig panaszkodik”

A verseny utolsó 15 körében a negyedik helyért zajlott csata két elképesztő pilóta között, ezért nem is kellett csalódnunk. Alonso mindent megpróbált, hogy maga mögött tartsa Hamiltont, és ezzel lényegében megmentse csapattársának, Esteban Oconnak a futamgyőzelmet.

Hamilton többször is próbálkozott az előzéssel, de Alonso sikeresen vette az akadályokat a 2-es és a 3-as kanyarban, valamint felfelé a Mansell fele. A britnek nagyjából tíz kör kellett ahhoz, hogy túljusson korábbi csapattársán, miután az elfékezte magát az 1-es kanyarban, így Hamilton belül el tudott menni.

Még több F1 hír: Hamilton azt gyanítja, hogy a Covid hosszú távú hatása miatt érezte magát rosszul

Ő azonban nem volt valami boldog Alonso védekezése miatt, és ennek a rádióban is hangot adott. Egyszer még kicsit talán össze is értek, ez pedig már túl sok volt a hétszeres bajnoknak, aki a Mercedesnek mondta is, hogy „ilyen tempónál” Alonso védekezése „veszélyes” volt.

A spanyol ugyanakkor nem látott kivetnivalót aznapi teljesítményében: „Lewis mindig panaszkodik. Én nem hallottam semmit az FIA-tól, szóval gondolom rendben volt” – nyilatkozta a holland Ziggo Sportnak.

„Nem tudtam, hogy ez elég lesz-e ahhoz, hogy Esteban megtartsa a vezetést, de már közel voltunk a végéhez, ezért megpróbáltuk tartani a pozíciót, de a végén már nem volt lehetséges. Lewisnak remek volt a tempója az utolsó körökben, szóval nem volt elég.”

„Őszintén szólva én úgy látom, hogy Lewis kis hibákat vétett az utolsó két kanyarban. Nagyon komoly volt a tempója, ezért nem kéne, hogy nyolc körbe teljen, mire előzöl ekkora sebességfölénynél.”

„Utána viszont változtatott néhány íven, és így Carlost már rögtön a következő körben meg tudta előzni. Nem volt olyan nehéz, de négy-öt körbe került neki, mire kitalálta, hogyan oldhatná meg, én így gondolom.”

„A csapat számára természetesen elképesztő ez a siker. Az első rajtnál szerencsénk volt, de máskor meg balszerencsések voltunk, szóval nem fogunk bocsánatot kérni emiatt.”

Az Aston fellebbez Vettel kizárása ellen