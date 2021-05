Megunva a McLaren 2014 óta tartó sikertelenségét, Fernando Alonso a 2018-as szezon végén búcsút intett a Forma-1-nek, azonban már akkor sem zárta ki annak a lehetőségét, hogy valamikor visszatérjen.

Alonso azóta bajnok lett a WEC-ben a Toyota gyári csapatával, kétszer is megnyerte a Le Mans-i 24 órás versenyt, és egyszer a Daytona 24 órásat is, valamint kipróbálta magát az Indy 500 mellett a Dakar ralin is.

Bár korábban azt hangoztatta, hogy csak abban az esetben tér vissza a Forma-1-be, ha ismét egy futamgyőzelemre képes autót vezethet majd, tavaly elfogadta az Alpine ajánlatát. Az Autosport-nak adott exkluzív interjújában Alonso elárulta, milyen változások járultak hozzá ehhez.

„Jelenleg, és különösen a járvány után az F1 lesz az a sorozat, amely jó show-t, és jó kihívásokat adhat majd. 2018-ban, amikor elhagytam a sportot, nagyon őszinte voltam mindenkivel, és azt mondta, hogy másik sorozatokban nagyobb kihívásokat találok, mint az F1-ben. A WEC és a Dakar akkor vonzóbb volt számomra, mint az F1.”

„Most pont ugyanezért választottam az F1-et. 2020-ban, amikor eldöntöttem, hogy hol folytatom a karrierem, rengeteg másik sorozatba mehettem volna, de a Forma-1 jelentette a legnagyobb kihívást, és itt a legerősebb a mezőny.”

„A járvány ellenére is erősek maradtak a csapatok a Forma-1-ben, míg érzésem szerint más sorozatokat jobban megviselt a járvány, a szponzorok kiszállásával, mindennel. Persze az IndyCar elrajtolt, és egy nagyszerű bajnokságról beszélünk, de tavaly jobban vonzott az F1.”

„A Dakaron indulhatok még a jövőben is, ott nem igazán hátráltat, ha pár évig máshol versenyzel, és akkor ott van a WEC is, ahol jelenleg egy átmeneti időszak van. A gyártók csak 2023-tól vesznek részt majd a sorozatban a hiperautókkal.”

„Szóval úgy gondoltam, hogy a Forma-1 ígéretei voltak a legjobbak. Teljesen más volt a helyzet 2018-hoz képest. Ez azonban persze csak a személyes véleményem, de a saját motivációd határozza meg, milyen kihívást választasz.”