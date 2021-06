Alonso szerint az időmérős gumiszabályok is csak a élcsapatokat segítik

A jelenlegi előírások alapján azok a versenyzők, akik bejutnak a Q3-ba, a Q2-ben futott leggyorsabb körüknél használt szettel kell rajtoljanak a vasárnapi viadalon. Ezzel eredetileg azoknak akartak kedvezni, aki éppen lecsúsztak a legjobb tízről, hiszen ők szabadon választhatnak abroncsot a futamra.

Alonso szerint ez azonban már közel sem akkora segítség, mint korábban, mivel a legjobb istállók a lassabb keveréken is képesek továbbjutni, így stratégiai előnybe kerülnek azokkal szemben, akik mondjuk bejutottak, de kénytelen lesznek a lágyakon indulni.

A kétszeres bajnok úgy látja, ez akár most hétvégén is komoly előny lehet, hiszen a Pirelli lágyabb kiosztást bocsát a mezőny rendelkezésére. „Nagy kihívás lesz egy kiállással teljesíteni a futamot. Ha a C5-ön rajtolsz, akkor meg főleg.”

„A gyors autóknak megadatik az a luxus, hogy elkerülhetik azt a gumit, de a középmezőnyben ezt nem tehetjük meg. Ez a rossz a szabályokban. Próbálnak kitalálni valamit, ami javíthatja a show-t, de csak az élcsapatokat segítik vele” – vélekedik Alonso.

Most hétvégén az idei első triplázás utolsó felvonása jön, az Alpine versenyzője pedig arra számít, hogy most eltérő kihívások várhatnak rájuk, hiszen lágyabbak lesznek az abroncsok, és akár az időjárás is beleszólhat az események alakulásába.

„Ez lesz nekem az első, hogy kétszer egymás után versenyzem ugyanott az F1-ben. Már várom, hogy újra autóba üljek, és lehetőleg tovább tudjuk vinni a lendületet. Az időjárás eléggé kiszámíthatatlan, egyszer még napos, aztán a következő percben már szakad az eső.”

„Versenyzőként élvezzük ezeket a pillanatokat, és ettől szerintem csak érdekesebb lesz a két egymást követő itteni futam, miközben próbálsz még alkalmazkodni és tökéletesíteni mindent.”

