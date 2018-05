Alonso szerint a McLaren közelebb került az élmezőnyhöz

Fernando Alonso elégedett a 8. rajthelyével Spanyolországban, amit saját erőből ért el a továbbfejlesztett McLarennel.

Alonso idén először jutott be a Q3-ba az időmérő edzésen. A belga csapattársának, Stoffel Vandoornénak ez nem sikerült, de ez várható is volt, lévén, hogy kettejük között egyre nagyobb a differencia a teljesítményt illetően.

A kétszeres spanyol világbajnok elégedett a McLaren fejlesztéseivel, és egy őrült, vagy esős versenyt szeretne holnap Barcelonában.

„Összességében elégedett vagyok, mert az elsődleges célunkat teljesítettük, és bejutottunk a Q3-ba. Tudtuk, hogy esélyünk lehet erre és idén már több alkalommal is közel voltunk. Örülök, hogy a hazai közönségem előtt végig ott tudtam lenni, még ha nem is a legjobb helyekért küzdök jelenleg.”

„Szerintem egy egész jó kört raktam össze. Elégedett vagyok vele. Korábban háromszor voltam 13., de ma nem. Ez az első alkalom, hogy ott vagyunk a Q3-ban, amit értékelni kell. Egyre közelebb kerülünk az élmezőnyhöz, de tudjuk, hogy ennél több kell.”

„Az is jó hír, hogy minden úgy működik az autón, mint azt vártuk. A fejlesztések rendben vannak, és ezt a szélcsatornás adatok után a pályán kapott információk is megerősítették. Ez nagyon fontos. Most nincs más hátra, mint folytatni a kemény munkát és a lehető leggyorsabban fejleszteni.”

„Kíváncsian várom a holnapi versenyt. A gumik döntő szerepet fognak játszani. A lágyak a jelek szerint jobban működnek, mint a piros abroncsok. De, ha holnap esni fog, akkor minden borul és ezen a hétvégén még nem mentünk a köztes, vagy esőgumikkal. Most azonban még a 8. helyemnek örülök és ez olyasvalami, amire lehet építeni. Meglátjuk, hogy mi történik a futamon.”

„Nagyon hálás vagyok a rajongók támogatásáért. Kár, hogy ettől nem leszek gyorsabb, vagy erősebb, de jól esik. Nagyon jó látni, hogy ennyi ember drukkol nekem. Szeretnék nekik örömet okozni vasárnap és talán ez egy őrült verseny, vagy rossz idő esetén nagyon is sikerülhet. Remélem, hogy adott esetben ezt kihasználhatom.”