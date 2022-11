Alonso: sok mindent a fejünkhöz vágnak, de Estebannal csak az Alpine-nak akarunk segíteni

Íme a 2022-es Abu Dhabi Nagydíj menetrendje: itt az F1-es szezonzáró!

A 2022-es Forma-1-es szezon 22. versenye lesz az Abu-Dzabi Nagydíj, ahol még több helyen is megváltozhat a konstruktőri bajnokság állása, és az egyéni bajnokság 2. helyéért is nagy csata várható. Az is kiderül, megszerzi-e a már neki ítélt F1-es ülést a Williams amerikai juniorja.