Alonso: „Räikkönennel néha azon nevetünk, hogy mennyire hamis tud lenni ez a világ”

Alonso és Räikkönen még a 2001-es Ausztrál Nagydíjon mutatkozott be, mára pedig már mindketten átlépték a 300 futamos határt. Alonso a Beyond the Grid podcast legújabb adásában mesélt arról, hogy az F1-es csillogás ugyan nem rossz dolog, de a hétvégéket követően ők is csak egyszerű civilek az életben.

„Kimi és én sok szempontból hasonlóan látjuk a Forma–1-et. Ilyenkor egy buborékban élünk, nincsen normális életünk. Megvannak a létesítmények, luxusjáratokon utazunk, ötcsillagos szállodákban alszunk, de vasárnap estétől kezdve csak normál emberek vagyunk.”

„Gyakran nevetünk azon, hogy mennyire hamis tud lenni néha ez a világ” – mondta a spanyol pilóta, aki örül annak is, hogy ilyen sok éven át erősíthette a mezőnyt Räikkönennel, hiszen mindketten generációjuk legjobbjai közé tartoznak, sok futamgyőzelmet és világbajnoki címet is sikerült nyerniük.

„Amikor debütálsz, még nem tudod pontosan, mit tartogat számodra a jövő. Kimi és én remekül éreztük magunkat az F1-ben, mindketten voltunk világbajnokok, de persze ebben még nem voltunk biztosak 2001-ben. Nagyon örülök, hogy ennyi éven át versenyeztünk egymással.”

„Találkoztunk párszor reptereken, a paddockon kívül, éttermekben, bulikon. Ő egyike azon versenyzőknek, akikkel a legszívesebben találkozol, főleg a hétvége után. Sok mindenről lehet vele beszélni, és egyből a lényegre tér.”

Alonso azt is egyértelművé tette, hogy szerinte Räikkönen nagyon fog hiányozni a sorozatnak. Emellett pedig ő is tartja azt az állítást, hogy ugyan az F1 világában valóban ő a Jégember, aki nem beszél sokat és látszólag nem érdekli semmi, ha kikerül onnan, akkor egy teljesen másik emberrel találod szembe magad.

„Remek karaktere ő a Forma–1-nek, és hiányozni fog nekünk jövőre. Igazán őszinte pilóta, nem akar játszadozni, olyan, amilyennek látod őt. Rajta van ez a hideg embert mutató álarc, aki nem beszél sokat, de mögötte egy másik ember húzódik, ő nem a Jégember, annál jóval melegszívűbb. Akkor ismered csak meg az igazi Kimit, amikor nem a versenypályákon vagytok.”

