Alonso, Raikkonen, Ricciardo korábbi sikerkovácsa a hétvégétől Albon versenymérnöke lesz

Rennie 2013 óta dolgozott a Red Bullnál versenymérnökként, először Mark Webbert segítette az utolsó évében, majd 2014 és 208 között Daniel Ricciardo versenymérnöke volt, aki hétszeres futamgyőztessé vált a kezei alatt.

Rennie 2018 után feladta a versenymérnöki pozícióját, és inkább a Red Bull gyárában foglalt el pozíciót, ez is hozzájárult ahhoz, hogy Ricciardo 2018 végén eligazolt a Renault-ba.

Albon eddigi versenymérnöke, Mike Lugg a Red Bull kötelékében marad, és a gyárban fog dolgozni, gyakorlatilag helyet cserélve Rennie-vel.

Albon annak ellenére, hogy nem nyújtott rossz teljesítményt az eddigi futamokon, még mindig le van maradva – főleg versenytempóban – csapattársától, Max Verstappentől.

Rennie 2005-ban dolgozott először a Forma-1-ben, a Renaultnál Fernando Alonso adatokért felelős mérnöke volt, akivel két világbajnoki címet is szerzett. 2009-ben már Alonso versenymérnöke volt, majd még 2013-ig maradt a Renault – Lotus kötelékében.

Kimi Raikkonen, Lotus E20 F1 Team, leads Pastor Maldonado, Williams FW34, Mark Webber, Red Bull Rac Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images

2012-ben Kimi Raikkonen egyik versenymérnöke volt, és ő „fogadta” Kimi mára ikonikussá vált megszólását, amikor az Abu Dhabi Nagydíjon „Leave me alone, I know what I’m doing” mondatot ordította vissza a rádióba.

