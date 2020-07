Alonso pontosan azt kérte a Renault-tól, amit várni lehetett tőle

Bár hallani lehetett olyanokat, hogy a spanyol időközben rájött, hogy mekkora kiváltság a Forma-1 mezőny tagjának lenni, azt azért mindenki sejtette, hogy az igazi cél számára a harmadik világbajnoki cím.

Erre a 2022-től érkező nagy szabályváltoztatások, - amik mindig megkavarják a lapokat - akár még jó esélyt is adhatnak neki. És ezt támasztotta most alá Cyril Abiteboul legutóbbi nyilatkozata is, amiben azt mesélte el, hogy mi volt Fernando Alonso legfontosabb kérése a Renault F1 Team felé.

“Velünk fog versenyezni 2021-ben, amiből gondolhatjátok, hogy arról szeretne meggyőződni, hogy kellőképpen versenyképesek vagyunk-e, de ő valójában azt mondja, hogy felejtsük el 2021-et.” - idézte a RaceFans.

“Nem arról van szó, hogy 2021-ben nem próbálkoznánk, de ez az egész 2022-ről szól” - erősítette meg Abiteboul, amit mindannyian éreztünk. Nem véletlenül két éves az a szerződés.

Miként Alonso, úgy Abiteboul is abban bízik, hogy a 2022-től élesedő új szabályok ugyanúgy felforgatják az erősorrendet, mint a 2009-ben vagy a 2014-ben bevezetett regulációk. Illetve persze azt, hogy mindebből most ők jönnek ki legjobban.

“Ez a fajta gondolkodásmód, ez az előrelátó képesség, ez a tapasztalat, miszerint a sikerért éveken át kell dolgozni, feláldozva az aktuális szezont, a Forma-1 sajátja volt az egész történelme során” - fogalmazott a francia csapatvezető.

Majd Alonso méltatásával zárta a gondolatmenetét: “Fernandónak a kisujjában van a Forma-1, tudja milyen a pályán, és azon kívül is. Kompetens a tervezésben, a stratégiában, és nem csak egy versenycsapatra értve, hanem egy teljes Forma-1-es programra.”

