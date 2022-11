Alonso: örülök, végre vége…

Fernando Alonso idén előszeretettel hangoztatta, hogy 2012 után élete formájában volt a 2022-es Forma-1-es szezonban, ahogyan azt is, hogy rengeteg pontot veszített az Alpine rossz megbízhatósága miatt.

Miután a szezon elején felgyűlt frusztrációjára az Alpine rátett egy lapáttal azzal, hogy csak 1+1 éves szerződést akartak adni neki, Alonso eldöntötte, hogy 2023-tól az Aston Martinnál folytatja a pályafutását.

Az Abu-Dzabi Nagydíj előtt Alonso úgy fogalmazott, hogy csak meg akarja látni a kockás zászlót, hogy régi riválisával, a szezon végén visszavonuló Sebastian Vettellel fánkozhasson, ez azonban az idei hatodik kiesése miatt nem jött össze.

„Újabb motorhiba, ami jól összefoglalja az évemet. A 14-es autóval valamiért mindig ez történt, szóval egy újabb már nem oszt, nem szoroz” – értékelte keserűen a versenyhétvégéjét Alonso többek között a Motorsport.com-nak.

„Örülök, hogy végre vége. Valami ellenem volt idén, 6 kiesés, és még ott vannak az olyan esetek, mint az ausztrál időmérő vagy Ausztria, ahol (a sprinten) el sem rajtolhattam. 9-10 megbízhatósági probléma nem elfogadható ezen a szinten, és valamiért mindig az én autómmal volt probléma, szóval örülök, hogy ennek vége, és holnap az üléspróbával egy új projektet kezdhetek az Astonnál, remélhetőleg több szerencsével.”

A rossz szájízzel nyilatkozó Alonso azt elismerte, hogy a 2022-es szezont még így is jobban élvezte, mint a McLaren-Hondánál töltött éveket.

„Idén annál sokkal versenyképesebbek volt, szóval amikor célba értünk, az sokkal élvezetesebb volt. Akkor szinte sosem végeztünk pontszerző helyeken, nem fogom összehasonlítani a két időszakot.”

„Most frusztrált vagyok, ezzel nem tudok mit csinálni, de hálás is vagyok a csapatnak, és az Alpine-ra mindig is szívesen fogok visszaemlékezni. Itt nyertem két világbajnoki címet, életem 9 évét velük töltöttem. Hálás vagyok nekik, és a legjobbakat kívánom jövőre. Az, hogy ennyire jó formában vagyok, nekik is köszönhető, de most készen állok arra, hogy megkezdjem a munkát az Aston Martinnal.”