Alonso olykor „idiótát” csinált az F1-es mérnökökből

Rivola most már az Aprilia MotoGP-csapatát vezeti, de az olasz Il Foglio magazinnak elmondta, hogy talán Alonso a leglenyűgözőbb tehetség, akivel karrierje során együtt dolgozott.

„Sosem láttam senkit, aki úgy tudná olvasni a futamokat, mint ő. Egy adott ponton szó szerint idiótát csinált belőlünk a bokszfalon, mert mindent tudott” – mondta a 40 éves pilóta kapcsán Rivola.

„Számos monitor volt előttünk rengeteg adattal, de sokszor ő így is előttünk talált rá a megfejtésre, miközben persze a munkáját is elvégezte az autóban.” Az olasz szakember viszont a Ferrari új spanyol sztárjáról, Carlos Sainzról is elismerően beszélt.

Még több F1 hír: Sainz: három-négy centit liftezik az autó nagy sebességnél

„Carlos jó teljesítményei nem lepnek meg engem. Jó ideig javasoltam, hogy igazoljuk őt le. Mindig is nagyon erős, gyors és intelligens volt.”

A két említett pilóta idén bizonyos szempontból hasonló, de mégis eltérő helyzetben van. Természetesen Sainz előtt még hosszabb karrier áll, mint a veterán Alonso előtt, de igazából mindketten a mezőny elejébe vágynak, hogy harcba szállhassanak a bajnoki címért.

Míg azonban ez a Ferrarinál jóformán elvárás, addig az Alpine még hajlandó lenne éveket várni arra, hogy igazán komoly esélyük legyen győzni, Alonso viszont nem valószínű, hogy addig maradna, bár elmondta, hogy szívesen folytatná pályafutását 2023-ban is.

2025-ig biztosan láthatjuk Imolát a versenynaptárban!