Alonso: Nulla az esélye annak, hogy Verstappen távozzon a Red Bulltól

Két kulcsfigurája lehet a 2025-ös pilótapiacnak, hiszen sem Fernando Alonsónak, sem pedig Carlos Sainznak nincs érvényes szerződése a következő szezonra. A spanyol bajnok ráadásul azt sem zárja ki, hogy szögre akassza a sisakját.

„Ha Max elhagyja a Red Bullt, az talán hatással lesz [a jövőmre]” – jelentette ki Alonso, mikor a 2025-ös szezonról faggatták. „De szerintem erre nulla esély van. Amit tenni akarok, az az, hogy csak a dolgaimra koncentrálok.”

„A nyár előtt megpróbálom meghozni a döntést, hogy folytatom-e a versenyzést vagy sem, és ha folytatom a munkát, hol lesznek a legjobb lehetőségek” – tette hozzá a spanyol, aki tehát azt sem zárja ki, hogy visszavonul a Forma-1-től.

Mint ismert, Alonso tavaly számos dobogós helyezést begyűjtve végül az egyéni pontverseny negyedik helyén végzett, ám idén eddig nem sok babér termett a spanyolnak, hiszen az erőviszonyokat tekintve az Aston Martinnak nagy a hátránya az élen állókhoz képest.

„Nagyon boldog vagyok. Azt hiszem, tavaly is boldog voltam, és most is az vagyok. Jól érzem magam a csapatnál, de persze szeretnék erősebb pozícióban lenni” – utalt arra a kétszeres bajnok, hogy idén eddig nem sok esélye volt a dobogós helyezésekért csatázni.

Alonsót korábban szóba hozták a Mercedesszel is, ám az új csapatnál nagy munka lenne még a tapasztalt spanyol számára is, hogy versenyképes formába lendüljön, pláne azok után, hogy idén Russell eddig mindig megverte Hamiltont.

Eközben a McLaren háza táján is zajlik az élet, hiszen friss értesülések szerint alig egy év után újabb neves szakember jelentette be a távozását, ami hatással lehet a wokingi alakulat jövőjére.