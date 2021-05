Bár az idei Forma-1-es szezonban a Red Bull Racing komolyabb feladat elé állítja a Mercedest, mint az utóbbi években, így is Lewis Hamilton és a Mercedes vezetésével várhatjuk az idény ötödik versenyét, a Monacói Nagydíjat.

Négy futam után Hamilton 3, Verstappen pedig 1 győzelemmel áll, a kétszeres világbajnok Fernando Alonso pedig a spanyol Marcának nyilatkozva azt mondta, nem biztos benne, hogy az emberek elég elismerést adnak Hamiltonnak.

A spanyol pilóta is úgy gondolja, hogy idén már nehezebb dolga van a Mercedesnek a többiek ellen, de úgy látja, hogy ez nem igazán zavarja Hamiltont, aki kiválóan teljesít – bár Imolában szerencséje is volt.

„Igen, most tökéletes verseny, tökéletes csapat és szerencse is kell ahhoz, hogy megverd Lewis Hamiltont. Remekül versenyez, a csapatán belül betöltött szerepe is jó, Imolában pedig még egy kis szerencséje is volt. Tehát el kell ismerni, hogy jól teszi a dolgát.”

„Hogy neki van-e a legjobb autója? Igen. De ezzel az autóval minden hétvégén jól kell teljesítenie, legyen száraz vagy esős az idő, legyenek bármilyenek a körülmények. Akkor is hoznia kell a szintet, amikor a Red Bullnak jó hétvégéje van, és akkor is, amikor éppen kevésbé.”

„És ezt csak akkor tudod megtenni, ha a legmagasabb szinten teljesítesz, és nem vagyok biztos abban, hogy az emberek eléggé elismerik-e a Lewis által végzett munkát” – folytatta Alonso.

„Persze tudom, hogy megbecsülik őt, de én is nagyon elismerem, amit csinál, hiszen a Mercedes már nem annyira domináns, mint 3-4 évvel ezelőtt volt, amikor még meglehetősen könnyen nyertek. Közelebb kerültek hozzájuk a többiek, de úgy tűnik, hogy ez nincs nagy hatással rá.”

„Mindig 100 százalékos teljesítményt nyújt, ezért pedig gratulációt érdemel” – méltatta korábbi csapattársát a kétszeres világbajnok.

