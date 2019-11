Alonso nem sokra fog menni F1-es tapasztalatával a Dakaron saját bevallása szerint

Fernando Alonso, a Forma-1 kétszeres világbajnoka intenzíven készül a jövő januárban Szaúd-Arábiában megrendezésre kerülő Dakar-Ralira, ahol a Toyota Gazoo Racing színeiben fog részt venni egy Hilux volánja mögött. A pilóta az argentín túraautó-bajnokság, a Super TC2000 hétvégi futamának kapcsolódó eseményén beszélt kollégánknak arról, mennyt segít neki az a 18 év, amelyet a királykategóriában töltött el:

„Nagyon keveset. Amikor elmegyek tesztre, vagy egy ralira, elsőként átvizsgálom az autót, elmondom a szerelőknek, mi az, amin esetleg állítani tudnak, amitől gyorsabb lehetnék, de itt a válasz az, hogy ne is gondoljak erre, mert egy km/h plusz semmit nem jelent a Dakaron, 9000 km-es versenyről beszélünk, mindenféle akadályokkal.”

„A Forma-1 hozzáállása itt nem sokat használ, inkább az számít, mennyire készülök fel, mennyire tudok koncentrálni, amihez például a le mans-i tapasztalatom jól jöhet, mert van, hogy 5-6 órát kell menni végig egyenesen, különböző terepeken, különböző ritmusban. Könnyű hibázni, mert bármikor jöhet egy fa, egy nagyobb szikla, vagy egy árok. Hat óra, tele ilyen kisebb csapdákkal. Száz százalékig összpontosítani kell.”

A versenyző, aki eddig még egyáltalán nem zárta ki, hogy amennyiben a megfelelő körülményeket biztosítottnak látja, visszatérjen a Forma-1-be, arról is beszélt, manapság is igyekszik követni a sorozatot, és azt is elmondta, ki a kedvence a mostani mezőnyből:

„Vannak versenyzők, akik egy körön a legjobbak, vannak akik jól rajtolnak, vannak akik kiegyensúlyozottak, vannak, akik agresszívak. Azt mondanám, manapság Max Verstappent szeretem figyelemmel követni. Idén a futamokon, amiket a tévében néztem, azért szerettem a stílusát, mert látszik, hogy folyamatosan támadó üzemmódban van. Ha a harmadik helyről feljön a másodikra, tudod, hogy nem éri be ennyivel.”

„Egy ponton valamit mindent meg fog próbálni, ami a nézőknek szimpatikus, de persze a pontokban is megmutatkozik, mert nem jöhet össze neki minden. Nehezen tudnék átlagot vonni, mert más versenyszámokban, Daytonában, az Indy 500-on, és ahány ralin túl vagyok, mindenhol teljesen más stílusú versenyzők vannak, és rengeteget tanulok tőlük is. Nem igazán tudnék senkit kiemelni.”

