Alonso nem örül annak, hogy a riválisok „nem bűnhődnek” az időmérős ütközésekért

Az Alpine veteránja egyike volt annak a nyolc pilótának, akiknek el kellett venniük a gázról a lábukat a Q3-ban, miután ketten is baleseteztek a 3-as kanyarnál. Két hete Charles Leclerc szerzett úgy pole-t, hogy előtte a falba tette Ferrariját, persze nem szándékosan.

A spanyol szerint viszont nem fair dolog, hogy azok a versenyzők, akik összetörik az autójukat, és ezzel ellehetetlenítik a többieket a javítástól, büntetés nélkül elfoglalhatják a rajtpozíciójukat vasárnap.

„Ezt a szabályt mindenki tudja. Tisztában vagyok azzal, hogy már Monaco után is voltak erről megbeszélések. Ezek után szerintem még több szó esik majd erről, mivel négy vagy öt autó vétett ma hibát, holnap pedig nem fognak ezért bűnhődni” – hangzott a kétszeres bajnok véleménye a kvalifikáció után.

„Ez kicsit unfair azokkal szemben, akik nem hibáztak. A szabály viszont már csak ilyen. Ismerjük, hogy mi az eljárás, mielőtt megkezdjük a hétvégét. Néha a falban kötünk ki, és még előnyünk is származik ebből.”

Leclerc monacói balesete után jöttek is a javaslatok, hogy az F1-nek át kéne vennie az IndyCarban is használt szabályt, amely bünteti a versenyzőt, aki sárga vagy piros zászlót idéz elő. Alonso is amondó, hogy valamilyen formában javítani kéne a helyzeten.

„Szerintem el kéne gondolkodni valamin. Belülről most nem hiszem, hogy élveztük volna ezt az időmérőt, de kívülről sem biztos, mivel mindenki arra vár, hogy a Q3 végén a friss lágy szetten megpróbáljunk javítani, ilyenkor már nincs mit rejtegetni, és az emberek látni akarják az akciót, de a vége mindig furcsa valamiért. Szóval biztosan lesz erről még szó” – zárta Alonso.

