Alonso nem érzi úgy, hogy bármi változni fog a Red Bullnál ezután

A hét közepén a Red Bull megerősítette, hogy 19 év után elhagyja őket a tervezőguru, Newey, aki hét egyéni és hat konstruktőri világbajnokságukhoz járt eddig hozzá. Értesüléseink szerint ennek oka a csapatnál a színfalak mögött még jelenleg is folyó politikai játszmáktól való ódzkodása.

Arra a kérdésre, hogy a megdöbbentő bejelentés a Red Bullnál folyó belharc közepette az összeomlás jele lehet-e, Alonso úgy felelt: „Nem hiszem. Nyilván, 2021 óta uralják a sportágat, szóval ha valami történik náluk a versenyzésen kívül, az elég nagy port kavar.”

„Mindenki őket akarja megverni és destabilizálni őket a pályán kívül, hogy aztán a pályán is verhetőek legyenek. Ha egy csapat elveszíti a műszaki igazgatóját vagy egy tervezőjét az nem akkora hír, mintha ugyanez a nyertes csapattal történne.”

Az Aston Martin tulajdonos Lawrence Strollról tudott, hogy szeretné megszerezni Newey szolgáltatásait, szóban már ajánlatot is tett neki, azonban a Ferrarit tartják a legesélyesebbnek a leigazolására.

Alonso elmondta, „mindig is együtt akart dolgozni” Neweyval, de szerinte már az is megtiszteltetés, hogy egyidőben versenyezhet a tervező tevékenységével, akár együtt tudnak majd működni, akár nem: „Egyszer az életben mindig is együtt akartam vele dolgozni.”

„Nagyon tisztelem őt. Valószínűleg ő a legjobb valaha a Forma-1-ben, legendája a sportnak, szóval kiváltságnak érzem a maga módján, hogy akkor vezethettem, amikor ő a paddockban volt, riválisként. Nagyon elégedettek vagyunk a műszaki részlegünkkel. Newey persze az egyik legjobb, de csapatba kell illeszkednie és ez inkább Lawrence döntése, valamint Adriané. Nem tudjuk, hogy akar-e egyáltalán maradni a Forma-1-ben más szerepkörben, ezt inkább tőle kellene kérdezni.”

Newey, miután tárgyalások útján elérte, hogy korábban távozhasson, 2025 márciusától lesz szabadon igazolható, addig a Milton Keynes-i gárda RB17-es hiperautóján fog dolgozni, a Forma-1-es fejlesztéseken már nem.