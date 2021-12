Alonso nem érti, miért kérdezgetik őt erről folyton

A spanyol az Alpine-nal tért vissza a Forma–1-be két év kihagyást követően, és sokak szemében most egy teljesen másik Alonso él, mint aki a McLarennél fásultan és elégedetlenül intett búcsút a kategóriának.

A kétszeres bajnok elmondta, hogy ugyanerről volt szó már akkor is, amikor a Ferrarihoz csatlakozott 2010-ben, és nem tudja, miért gondolják úgy sokan, hogy a jelenben mindig boldogabb, mint amilyen a múltban volt.

„Amikor a Ferrarihoz kerültem, pontosan ugyanezt kérdezték tőlem. Emlékszem rá: »Miért vagy most boldog? Azért van, mert egy olasz csapathoz kerültél, te pedig spanyol vagy és jobban összeilletek?« Én pedig mondtam, hogy igen, talán ezért. Ugyanolyan a humorérzékünk, és mediterrán mentalitással rendelkezünk.”

„Amikor pedig a WEC-ben voltam, a Dakaron vagy az Indy 500-on indultam, akkor is megkérdezték: »Miért vagy most nyugodtabb? A Forma–1-ben frusztráltnak tűntél.« Most pedig újra ezek jönnek elő.”

Miközben tehát nem feltétlenül érti ezeket a kérdéseket, megvan az elmélete arról, hogy az emberek miért gondolnak róla folyamatosan ilyesmiket. Érzése szerint az egész az első mclarenes időszakára vezethető vissza, amikor a csapatnál egyáltalán nem volt jó a helyzete az újonc Lewis Hamilton mellett.

Szerinte akkor sokan rosszul mérték őt fel, nem látták az igazi személyiségét, majd pedig ezt továbbadták másoknak is, így kialakult róla az a kép, hogy ő általában nem boldog. „Amikor Hamilton ellen mentem 2007-ben egy brit istállónál, az emberek rosszul ítéltek meg, és a rossz üzeneteket terjesztették.”

„Mindenki mindig meglepődik azon, hogy mennyire jól érzem magam és mennyire vagyok boldog.” Az ettől függetlenül tény, hogy ami az F1-et illeti, idén mindenképpen boldogabbnak látszott, mint a korábbi években bármikor, ezen pedig még inkább segíthetne, ha az Alpine jövőre komolyabbat tudna előrelépni.

