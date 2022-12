Alonso nem bízik a költségsapkában, de…

A Forma-1 célja a 2022-es pénzügyi és technikai szabályrendszerrel az volt, hogy a mezőny két végét közelebb hozzák egymáshoz, és a bevett élcsapatok mellett másik is harcolhassanak a dobogós helyekért, futamgyőzelmekért.

A 2022-es szezon még nem hozta meg a várt áttörést, miután a csapatok szerint a költségsapka még nem tudta eltüntetni a különböző színvonalú infrastruktúra jelentette különbségeket, és még az a lépcsős rendszer sem lépett teljesen életbe, amely a konstruktőri helyezés alapján határozza meg a szélcsatornás és CFD-időt.

A kétszeres világbajnok Fernando Alonso szerint a költségsapka a továbbiakban sem lesz nagy hatással a Forma-1-es csapatok közötti erősorrendre, de a korábbiaknál szigorúbb technikai szabályzat szerinte képes lesz szorosabbá tenni a mezőnyt.

„Részben az új szabályok miatt tértem vissza a Forma-1-be. Eredetileg 2021-ben kellett volna bevezetni őket, így egy évvel korábban itt voltam” – nyilatkozta Alonso a német Auto Motor und Sportnak.

„Kicsit csalódottak voltunk, amikor rájöttünk, hogy a dolgok nem változtak meg gyökeresen. Továbbra is van két topcsapat, akik megnyerik a versenyeket, ugyanúgy, mint az elmúlt években. A két-három topcsapat és a középmezőny között még mindig túl nagy a távolság. Egyelőre nem értük el azokat a célokat, amiket az F1 kitűzött ezzel a szabályrendszerrel.”

„Szerintem a költségsapkának nem is lesz nagy hatása erre, a technikai szabályzatnak már jóval nagyobb eséllyel. Nagyon szigorúak lettek, és nem nagyon maradtak kiaknázatlan területek. A topcsapatok szerintem már most is közel vannak a szabályok maximalizálásához, a többiek pedig előbb-utóbb eljutnak majd erre a szintre.”