Alonso: nekem Verstappen korában már két világbajnoki címem volt...

Max Verstappen pénteken ünnepli 25. születésnapját, Fernando Alonso pedig pontosan ugyanennyi idős volt, amikor 2006-ban megszerezte második és eddigi utolsó világbajnoki címét a Renault-val a Forma-1-ben.

A Red Bull bajnoka akár már Szingapúrban megteheti ugyanezt, amennyiben megnyeri a futamot, és a leggyorsabb körért járó plusz pontot is bezsebeli, miközben Charles Leclerc maximum a kilencedik, Sergio Perez pedig maximum az ötödik helyen ér célba.

Alonsót arról kérdezték, hogy egy második bajnoki cím beírná-e Verstappen nevét minden idők legnagyobbjai közé. „Azt hiszem, igen. Még csak 24-25 éves, sok minden vár még rá. Több szerencsét kívánok neki, mint mennyi nekem volt, mert ennyi idősen én is hasonló eredményekkel álltam és még mindig ugyanazok a sikereim, pedig már 40 vagyok!“ - mondta Alonso.

„Biztos vagyok benne ugyanakkor, hogy a Red Bull-lal fényesebb a jövő számára“ - fogalmazott a spanyol, aki meg is dicsérte versenytársát, miközben finom kritikát fogalmazott meg egykori munkaadójával, a Ferrarival szemben.

„Nem volt nagy küzdelem, nem igaz? Ez egy fontos szezon, mert alaposan megváltoztak a szabályok, így mindig is emlékezni fogunk ezekre az új generációs autókra. Szerintem a Ferrarié nagyon gyors. De a Red Bull és Max kiemelkedő volt. Talán ezért nem volt harc. Viszont a Ferrarinak is legalább olyan jó volt az autója.“

„Nagyon is megérdemelt, ahol most Max tart. Szerintem korábban is mondta, messze ők voltak a legjobb csapat-pilóta páros idén, az, hogy mikor lesz biztos a győzelmük, szerintem nem is fontos“ - vélekedett az Alpine pilótája.

A kétszeres világbajnok Verstappen képességeit is dicsérte és kiemelte, hogy mindig gyors volt a versenyhétvégéken, egészen péntektől vasárnapig.

„Ezt nem lehet tanítani. Vannak olyan versenyzők, akiknek több időre, adatra van szükségük, hogy ritmusba kerüljenek és kis lépéseket kell tenniük, hogy felkészüljenek a kvalifikációra. És vannak olyanok, akik már az FP1-ben száz százalékot nyújtanak. Max is ilyen és mindig is ilyen volt, szóval ez senkit nem lep meg.“

„Nekem is ez az egyik erősségem és ezért hagytam el 2018-ban a Forma-1-et, mert úgy éreztem, hogy a karrierem nem halad előre, ha csak a tizedik vagy tizenkettedik vagyok a hétvégéken. Szerettem volna kihívást állítani magam elé a különböző kategóriákban és megpróbálni újra futamgyőzelmeket, trófeákat szerezni.“

Természetesen Verstappen is reagált Alonso szavaira és elmondta, a Forma-1-ben egy kis szerencsére is szükséged van ahhoz, hogy jó döntést hozz és jókor legyél jó helyen.

„Ha Fernandót olyan autókba ültették volna, amelyekkel mások bajnokságot nyertek, akkor ő is többszörös bajnok lenne. A Forma-1 azonban nem így működik. Végtére is, kétszeres világbajnok, jól tette a dolgát. Ráadásul, remek srác és nagyszerű személyisége a Forma-1-nek“ - tette hozzá a holland.

