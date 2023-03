Alonso: nagyon sokat fog még változni az Aston Martin „egyszerű” F1-es autója

A 2023-as F1-es szezon legnagyobb meglepetése eddig az Aston Martin teljesítménye volt, a brit csapat autója több mint 2 másodpercet gyorsult az előző évhez képest, Charles Leclerc kiesése után pedig Fernando Alonso két gyönyörű előzés után dobogós helyet is szerzett.

Bár Alonso abban nem volt biztos, hogy az Aston Martin a soron következő utcai pályákon is képes lesz legyőzni az élmezőnybeli riválisait, abban biztos volt, hogy a fejlesztési versenyben nem fognak alulmaradni.

„Dzsedda és Melbourne nagyon eltérő kihívást jelent majd, és nem tudom még, hogy ezeken az utcai pályákon is képesek leszünk megtartani a formánkat” – értékelt Alonso még Bahreinben.

„Ugyanakkor ez egyelőre egy nagyon egyszerű autó, amivel egyelőre a célunk az új koncepció megértése volt. Még rengeteg fejlesztéssel készülnek a srácok, ami nagyon optimistává tesz.”

Mike Krack csapatfőnök szerint már 2022-ben is sikerült bebizonyítaniuk, hogy nagyon hatékonyak az év közbeni fejlesztéseik, de most, hogy az „agresszív” téli célkitűzéseiket is elérték, még látványosabb lehet a fejlődésük.

„Tavaly is sikerült javítanunk, de a sűrű versenynaptár és a költségsapka miatt mindenki megtapasztalta, hogy ez mennyire nehéz kihívás. Jó platformmal kell kezdened az évet, mert nem engedheted meg magadnak, hogy a költségvetésed egészét fejlesztésekre fordítsd.”

„Nem volt könnyű, de a csapatunk sikeresen elérte azokat az agresszív célokat, amiket kitűztünk magunknak a télre, és így sokkal könnyebb lesz egy jó tulajdonságokkal rendelkező autót továbbfejleszteni.”

„Ez nem garantálja azt, hogy még előrébb lépünk a mezőnyben, mert mindenkinek megvan a maga terve, lehet, hogy az év végére is ott maradunk majd, ahol most vagyunk.”