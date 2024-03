Alonso: „Nagyon aggódunk” a versenytempó miatt

Az előző heti szezonnyitó folyamán Alonso ugyan a hatodik helyre kvalifikálta magát, de a futamon a kilencedik helyre esett vissza, és nem is igazán volt esélye ennél előrébb végezni. Most Dzsiddában is remek időmérőt futott, hiszen a negyedik helyet kaparintotta meg egy olyan napon, amikor Carlos Sainz nem ülhetett autóba, a Mercedesek pedig pattogással küszködtek.

A spanyol elmondta, hogy nem számított ennyire előkelő időmérős eredményre: „Meglepődtünk. Továbbra is meglep minket az autónk egykörös tempója, szóval úgy vélem, a második sor nem a természetes pozíciónk. Bahreinben is láttuk, hogy nagyon erősek voltunk a szabadedzéseken és az időmérőn.”

„A futamon viszont visszaestünk a helyünkre, vagyis az ötödik leggyorsabb csapat voltunk a McLaren, a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull mögött, a mai nap pedig igazából majdnem ugyanez a történet. Rendkívül versenyképesek vagyunk egy körön, az autó remekül reagál. De továbbra is nagyon aggódunk a verseny miatt.”

Alonso kifejtette, hogy a bahreini nehézségeik után a csapat igyekezett megoldani a problémákat erre a hétre. „Idén úgy tűnik, van egyfajta trend, hogy küszködünk a hosszú etapokon. Emiatt eszközöltünk néhány módosítást az autó beállításain. A versenyen pedig majd megkapjuk a válaszokat. Reméljük azonban, hogy erősebb teljesítményt nyújtunk, mint Bahreinben.”

Amikor megkérdezték tőle, a változtatások kifizetődhetnek-e, a kétszeres bajnok így felelt: „Szerintem igen. A versenyen mindig azon a helyen végzel, amelyet megérdemelsz. Úgy vélem, az új gumik olykor elfedik az autók teljesítményét, mivel az extra tapadás néha fontosabb és jobban kijön, mint az autó tényleges tudása.”

„A versenyen eközben semmivel sem lehet takarózni. Ott lassacskán mindig visszakerülsz a természetesen helyedre. Szóval szerintem dolgoznunk kell még, hogy beérjük az első négyest. Reméljük azonban, hogy előlük indulhatunk, és aztán annyit védekezünk, amennyit csak lehet” – zárta gondolatát Alonso, aki tehát a negyedik helyről várja a Szaúd-arábiai Nagydíjat.

