Alonso: „Most jobban szeretnék új padlólemezt vagy hátsó szárnyat, mint agyat”

Az Aston Ausztria óta a leggyengébb időmérős teljesítményét nyújtotta, hiszen Alonso nem tudott bejutni a Q3-ba és a 11. helyet érte el, miközben Lance Stroll már a Q1-ben búcsúzni kényszerült. Ennek fényében pedig nehéz verseny vár rájuk, bár az is igaz, hogy a konstruktőri tabellán még nincs közvetlen veszélyben az ötödik helyük.

Alonso ettől függetlenül persze nem boldog a helyzetükkel, és a tegnapi időmérő után is elmondta csapatának, hogy nem tudott volna többet kihozni az autójukból, ami azért is problémás, mert a Haas és a Williams is gyorsabbnak bizonyult nála.

A versenyen ettől persze még változhatnak a dolgok, és a gumik jelenthetik a kulcstényezőt Monzában, hiszen egyelőre nem tudni, hogy az egy vagy a két kiállás lesz-e a nyerő, mivel a szemcsésedésnek is komoly befolyása lehet arra, ki meddig tudja életben tartani a Pirelliket. Alonso ugyanakkor megjegyezte, hogy az okos taktikázás helyett most inkább másra lenne szüksége.

„Most jobban szeretnék új padlólemezt vagy hátsó szárnyat, mint agyat” – jegyezte meg ironikusan. „Persze az is lehet, hogy a versenyen egy teljesen más Monzát látunk. Két kemény szettet spóroltunk meg a versenyre, de végül mindenki más is így tett, tehát ebből a szempontból már nincs előnyünk. Mindenki ugyanúgy áll.”

„Vélhetően továbbra is az egy kiállás lesz a preferált stratégia, mert Monza alapvetően mindig is ilyen volt. Ha viszont extrém szemcsésedés jelenik meg, akkor bárki átállhat két cserére. Nem hiszem tehát, hogy sok lesz az eltérő taktika. Az abroncsok fogják diktálni a futam alakulását.”

A Pirelli motorsportos főnöke, Mario Isola szerint is az egy kiállás lesz a preferált stratégia, de talán nem kell komoly eltérésnek lennie a várható kopás terén ahhoz, hogy sokan átváltsanak a két kerékcserére. Főleg nem úgy, hogy papíron nagyon kicsi az időbeli különbség a két lehetőség között.

Ami pedig Alonsót illeti, neki a 11. helyről kéne valamit varázsolnia ahhoz, hogy pontszerző helyen hozza be az autóját, és mivel új padlólemezre vagy szárnyra nem támaszkodhat, ezért kénytelen lesz mégis az agyát használni, ha túl akar járni az ellenfelek eszén.

A McLarennél eközben egészen más gondokkal szembesülnek, hiszen nekik azt kell kitalálniuk, hogyan menedzseljék két versenyzőjüket a rajtnál és a futamon.